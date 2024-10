Ex-participante do reality MasterChef Brasil, Helton Oliveira assumiu nesta quinta-feira, 03, que namora há 3 anos com o influenciador Vitor Barreto

Ex-participante do reality culinário MasterChef Brasil, Helton Oliveira assumiu nesta quinta-feira, 03, que namora há 3 anos com o influenciador Vitor Barreto. No feed do Instagram, ele compartilhou um vídeo explicando o motivo pelo qual esconderam a relação por tanto tempo e o que os fez tornar público agora.

"A gente está aqui para compartilhar com vocês um momento novo na nossa vida", começou Helton."Nada que vocês não saibam. Todo vai falar 'quem não sabia', mas não é sobre vocês saberem, é sobre a gente estar preparado e se sentir confortável [em falar] de acordo com o nosso tempo, amadurecimento, família, envolve muitas coisas", continuou Vitor.

Que completou: "Por incrível que pareça, vocês não têm noção do que passa com a gente, do que passa na nossa cabeça. E muitas das coisas que aparecem para vocês não são verdade". E o ex-MasterChef confessou: "A gente está chegando nesse momento para dizer para vocês que nós somos um casal. A gente está junto tem três anos e pouco. Ele foi atrás de mim".

Vitor não escondeu o nervosismo em gravar o vídeo e contou que os dois resolveram falar sobre o assunto porque estão nas Maldivas e querem compartilhar momentos da viagem como um casal. "Apesar de tudo o que a gente passou, a gente está aqui para viver essa experiência. Vai ser incrível", encerrou Helton, que deu um beijo no amado logo em seguida.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "O primeiro beijo público em 3 anos. É de emocionar?!", disse um. "O importante é ser feliz! Parabéns lindões", comentou outra pessoa. "Sejam sempre muito felizes, muito amor, respeito e paciência!", desejou um terceiro admirador.

Veja a publicação de Helton Oliveira e Vitor Barreto no Instagram: