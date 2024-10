Ex-MasterChef impressiona com novo físico após perder 83 kg: 'Sem sofrimento'

Ex-participante do MasterChef Brasil, André Serra mostrou o antes e depois de seu corpo após emagrecer de forma saudável

Ex-participante da oitava temporada de 'MasterChef Brasil', André Serra impressionou o público ao compartilhar seu novo físico após emagrecer 83 kg. Através das redes sociais, ele contou que a mudança de alguns hábitos em sua rotina tem sido bastante positiva para sua saúde.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, André aparece em frente a um espelho mostrando como está seu corpo após o emagrecimento. No registro, o cozinheiro contou detalhes de como decidiu perder peso.

"Dois anos atrás eu estava perto dos 200 kg. Esta semana eu atingi meu menor peso dos últimos 16 anos", iniciou o ex-MasterChef. "Eu já cheguei a pesar 175 kg e eu perdi 83 kg sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 kg e fazer a cirurgia de abdominoplastia", continuou ele.

Ao longo de seu relato, André Serra resgatou cliques antigos de seu corpo antes da transformação. O cozinheiro ainda revelou que mudou sua percepção sobre 'precisar emagrecer rápido' e passou a enxergar a obesidade como uma doença.

"Com 34 anos eu percebi que eu ia passar minha vida inteira gordo, porque eu queria emagrecer em três meses que eu levei anos para engordar. Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar. Com ajuda do meu médico comecei a olhar obesidade como doença. Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas sim cuidado para o resto da vida", declarou André.

Por fim, o ex-MasterChef Brasil destacou que o auxílio de uma dieta flexível juntamente com a prática de exercícios físicos foi essencial para o emagrecimento de forma saudável. "Sem passar vontade de nada, mas com moderação e exercícios físicos de maneira inegociável na minha vida. E é isso que eu estou fazendo há dois anos e vem dando super certo. Finalmente eu cheguei na casa dos 91 kg, o meu menor peso nos últimos 16 anos e isso é sustentável porque eu estou conseguindo sem sofrimento. Pelo contrário, eu estou mais feliz do que nunca", disse.

