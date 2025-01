Debby Lagranha anuncia fim do casamento com Leandro Amieiro: 'Escolha madura'

A ex-atriz mirim Debby Lagranha usou as redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com Leandro Amieiro após 15 anos de relacionamento

A ex-atriz mirim Debby Lagranha usou as redes sociais neste sábado, 25, para anunciar o fim de seu casamento com Leandro Amieiro após 15 anos de relacionamento. Hoje médica veterinária, ela afirmou que a decisão foi tomada de comum acordo e sem mágoas.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela iniciou: "Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos".

E deu detlahes da decisão: "A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos. Obrigado por todo o apoio e carinho que sempre nos deram ao longo dessa jornada", escreveu.

Vale lembrar que os dois se conheceram em 2009 e logo engataram um namoro. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 11 anos, e Arthur, de três.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Debby Lagranha comemora aniversário de Renato Aragão: 'Quantas memórias'

Recentemente, Debby Lagranha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Renato Aragão, que completou 90 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, a ex-atriz mirim, que estreou na TV Globo no programa 'A Turma do Didi', quando tinha 7 anos, compartilhou algumas fotos da festa de aniversário do humorista e escreveu uma bela mensagem para o aniversariante.

"Uau 90 anos! Um amor que ultrapassa gerações. Que honra poder estar ao seu lado nesse dia tão especial. Que Deus te proteja e te guarde. Te dê muita saúde para encher nossas vidas de sorrisos e alegria", começou o texto.

"Você, que sempre foi um pouco pai pra mim. Sua família, que sempre foi um pouco minha... quantas memórias, quantos momentos... Mas hoje, sem dúvida, é um dos mais especiais. Viva. Parabéns!!!! Renato, te amo! Obrigada por tudo… Feliz vida", completou. Veja as fotos!

