Após o nascimento de Rás, MC Daniel e a noiva revelam rotina de casal

O funkeiro MC Daniel e a noiva, a empresária Lorena Maria, estão juntos há quase um ano e revelam que têm um dia para jantarem juntos

No dia 18 de fevereiro, o funkeiro MC Daniel, de 26 anos, e a empresária Lorena Maria, de 25 anos, se tornaram pais do primeiro filho, Rás . Após celebrar um mês de vida do pequeno, a dupla conta como têm divido os cuidados com o bebê e a rotina de casal. Em entrevista à Quem, eles revelam como reorganizam os dias para reservarem momentos a dois.

"Saímos uma vez e as pessoas acharam que iríamos para a balada, mas só fomos jantar e voltamos", explicou Daniel. "(Agora) Temos um dia para jantarmos juntos, um dia para ver filmes juntos e tem o horário para poder trocar o 'tete' do bebê, para trocar fralda. É muito bom", adicionou.

Lorena disse que a presença no evento de lançamento de Vale Tudo, novela da TV Globo, foi a primeira vez que eles saíram para algo maior, mas sempre de olho no filho. "A gente fica vigiando, olhando tudo, com saudade e o coração apertado quando e sempre pensando nele já querendo voltar pra casa. Mas estamos conseguindo organizar direito e está bem gostoso. Está sendo maravilhoso", pontuou.

Se dependesse de MC Daniel, a celebração do 'mêsversário" de Rás seria um superevento. "Sou um cara meio extravagante e pensei em fazer uma festa grande e tudo, e ela sugeriu de fazermos uma coisa menor, da gente mesmo fazer", contou.

"Fizemos bolo, biscoito... Gosto dessas coisas. E cria memórias afetivas para a gente, para quando ficarmos mais velhinhos podermos lembrar do que a gente fazia com ele e para ele", completou Lorena.

Há quase um ano juntos, Daniel se declara para a noiva e mãe do seu filho. "Fazermos a festa foi incrível. Tudo que a gente cuida, acabamos amando mais. Outro dia comentei com ela que nosso amor é como cura um para o outro e isso define a gente. Aprendo e evoluo muito com ela. Com ela, vou aprendendo a ser mais elegante, minimalista, porque sou extravagante e quero comemorar tudo, tirar foto de tudo, para guardar", ressaltou.

Já a celebração de um ano de Rás, em fevereiro de 2026, o público pode esperar um verdadeiro evento "Nessa vou deixá-lo brincar", concluiu a influencer.

Lorena Maria compartilha experiências do puerpério

No último sábado, 22, Lorena Maria conversou com os seguidores sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Rás. Um mês e meio após o parto, ela abriu o coração sobre sua experiência no puerpério e revelou seus planos para voltar à rotina de exercícios . "Sempre tive bunda, mas agora ela está muito grande. Segunda vou voltar a fazer academia só para perder um pouco mais de barriga e tentar manter esse glúteo", contou. "Estou com 60 quilos da forma errada, não é da forma certa. Eu tenho barriguinha que ainda quero tirar, só que tenho que aceitar que estou no puerpério, só tenho um mês de parida.", completou.

