Debby Lagranha assume novo namoro após fim do casamento de 15 anos

A atriz e veterinária Debby Lagranha está apaixonada novamente! Depois se separar do pai dos filhos, ela assumiu um novo relacionamento com post especial

A atriz e veterinária Debby Lagranha vive um novo amor! Nesta semana, ela surgiu em clima de romance com seu novo namorado em um post especial nas redes sociais.

A estrela apareceu abraçada e trocando olhares apaixonados com o criador de conteúdo Gustavo Farias. A foto foi feita no carnaval, quando os dois se divertiram na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Na legenda do post, ela apenas escreveu: “Inesperadamente esperado”. Além disso, na manhã desta quinta-feira, 20, Gustavo mostrou um momento da rotina com Debby em casa. Ele apareceu acompanhando a amada enquanto ela arrumava o cabelo ao som de uma música que dizia: ‘Chega de saudade, saudade do meu amor’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

A separação de Debby Lagranha

Debby Lagranha foi casada por cerca de 15 anos com Leandro Amieiro, com quem teve dois filhos. O fim do casamento se tornou público em janeiro de 2025, quando ela fez um post dizendo que a separação foi amigável e sem mágoas.

"Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos. A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos. Obrigado por todo o apoio e carinho que sempre nos deram ao longo dessa jornada", escreveu.

Vale lembrar que os dois se conheceram em 2009 e logo engataram um namoro. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 11 anos, e Arthur, de três.