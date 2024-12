Namorando? MC Cabelinho surge em clima de romance com loira misteriosa

O ator e cantor MC Cabelinho compartilhou uma imagem em que aparece beijando e abraçando uma moça de cabelos loiros, de quem não mostra o rosto

O ator e cantor MC Cabelinho está vivendo um novo affair. Na noite desta quarta-feira, 18, o artista usou as redes sociais para compartilhar uma imagem em que aparece beijando e abraçando uma moça de cabelos loiros, de quem não mostra o rosto.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, Cabelinho aparece usando um look all white dando um beijo na parceira e a abraçando. Na legenda, o artista adicionou diversos emojis de coração e aliança. Ele ainda adicionou como música de fundo "ngm é perfeito", parceria com Mc Safira.

MC Cabelinho beija 'loira misteriosa' — Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que MC Cabelinho sempre teve sua vida amorosa mais exposta e já se envolveu em algumas polêmicas no passado, principalmente em sua relação com Bella Campos.

Cabelinho e Bella estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, Vai na Fé. O casal tinha tatuagens em homenagem, moravam juntos e planejavam se casar. No entanto, o relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição do cantor. Após o término, ele ainda se envolveu com a cantora Slip Mami.

Rumores de romance com Flávia Saraiva

Recentemente, especulações sobre um possível romance com a ginasta Flávia Saraiva circularam nas redes sociais. Recentemente, os dois foram pegos de surpresa ao serem questionados sobre o affair durante o Prêmio Multishow.

A influencer Samanta Alves questionou a atleta, mas ela preferiu desviar da resposta, deixando a “bomba” para Cabelinho. “Com quem você ficaria aqui da festa? Você já ficou com o Cabelinho?”. Flávia sorriu timidamente e prontamente disse: “Pergunta para ele”.

Em seguida, Samanta procurou MC Cabelinho e o questionou: “Com quem tu ficaria aqui da festa?”. O funkeiro respondeu: “Não ficaria com ninguém. Tô de boas”. A influencer, então, reforçou: “Acabaram de me falar que tu chegou junto com a Flávia”, pontuou. Cabelinho, então, foi firme: “Não cheguei com a Flávia não, informação incorreta. Tô dando o papo reto.”

