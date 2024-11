Ex-BBB se casa em cerimônia intimista e sonha com o futuro: 'Fase de grandes bênçãos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tatiele Polyana, ex-BBB, abre o coração ao falar sobre casamento e adianta os próximos planos ao lado do marido

A ex-BBB Tatiele Polyana (32) viveu um momento emocionante na manhã do último sábado, 23. A nutricionista subiu ao altar e oficializou a união com o empreendedor Fernando Urbano (32). Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo abre o coração ao falar do casamento e planos futuros do casal.

A celebração da união foi intimista, contando com apenas 30 convidados. Tatiele confessa que essa foi uma escolha deles, pois a cerimônia foi um momento de fé, focando em receber a bênção de Deus. Depois, no final do próximo ano, eles pretendem fazer uma festa grande, na praia ou em um hotel fazenda, reunindo em torno de 300 convidados.

"Recebemos a bênção do padre e depois um almoço para nossos familiares. Acho que tudo na vida são prioridades e nossa prioridade no momento foi essa, não querer agradar a todos que conhecemos com uma grande festa, mas sim querer receber a bênção de Deus no matrimônio dentro daquilo que acreditamos", declara.

A ex-BBB revela que casar era um plano antigo seu, mas o desejo passou com o tempo e agora retornou: "Recentemente voltou a vontade e a necessidade de fazer tudo certo dentro das leis da nossa religião, e eu fiquei super feliz e empolgada, será uma nova fase de grandes bençãos pro nosso relacionamento".

QUASE UMA DÉCADA DE AMOR

Tatiele Poliana está junto de Fernando Urbano há oito anos. A modelo abre o coração ao falar sobre seu relacionamento com o marido. Nas redes sociais, o casal esbanja amor e ela reforça que a relação dois é repleta de companheirismo.

"Super eu o Fer já tivemos nossos momentos de crises, mas passamos por todas eles e chegamos até aqui, temos nossas diferenças e conflitos como todo casal, mas nós nos completamos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente se dá super bem. Ele é meu alicerce, meu porto seguro, meu companheiro. São 8 anos juntos de muitas histórias e que venham novas, agora casados", confessa.

A ex-BBB adianta sobre os próximos projetos do casal: "O plano agora é focar no projeto de interiores e decoração da nossa casa nova, e sim queremos muito aumentar a família, filhos, gostamos de casa cheia e queremos crianças correndo por todo canto haha. A lua de mel estamos organizando ainda, mas será somente no ano que vem", finaliza Tatiele Polyana.

