Ex-BBB Patrícia Leitte rebate comentário após postar relato: 'Sério isso?'

Convertida ao evangelho, a ex-BBB Patrícia Leitte usou as redes sociais para compartilhar um testemunho nesta quarta-feira, 30. Nos comentários da publicação no Instagram, ela recebeu apoio dos fãs, mas também enfrentou críticas e fez questão de responder.

No post, ela falou sobre sua transformação pessoal. "Quando eu olho para trás e vejo tudo o que Deus fez na minha vida, só consigo sentir gratidão. Essa jornada com Ele tem sido de constante aprendizado e transformação", iniciou ela em uma publicação do Instagram", iniciou.

"A cada passo, o Senhor me mostrou que os planos Dele são maiores e melhores do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Hoje, sou uma mulher renovada em Cristo, vivendo o novo que Ele preparou", continuou ela, que citou o texto de Jeremias 29:11.

E complementou: "Não foi fácil, mas em cada processo difícil, Ele estava moldando meu caráter e me ensinando a confiar completamente na Sua vontade. Agora, vivo com o coração mais leve, cheia de propósito e com uma fé que me sustenta".

Nos comentários, ela recebeu elogios dos fãs, mas também leu críticas. "Deus quebra o vaso velho e faz dele novo e ungido", escreveu uma. "E por dentro a transformação. Quais frutos?", disse outro. A influenciadora, então, retrucou: "E você acha que no vídeo tô falando de transformação de fora? Sério isso?". E outra internauta defendeu a influenciadora. "É nítido ver a mudança. Que Deus continue abençoando a sua vida", elogiou mais uma.

Vale lembrar que a ex-BBB se converteu à vertente religiosa evangélica e ministra palestras motivacionais. Além disso, Patrícia escreveu livro e apresenta transmissões ao vivo em suas redes sociais.

