Ex-BBB Deniziane abre o jogo sobre sua vida amorosa: 'Não estou'

A ex-BBB Deniziane Ferreira abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta segunda-feira, 9. Apos viver um breve romance com Matteus Amaraldentro da casa mais vigiada do Brasil, ela afirmou que sem "contatinhos".

Além disso, contou que não está procurando um relacionamento. "Eu falo que estou priorizando muito o meu trabalho. Eu não estou procurando, não, mas, se vier, não vou negar", afirmou.

Quando o assunto é sua vida financeira, ela contou que ainda não atingiu o valor do prêmio do programa. "Eu vim do nada, de uma família muito humilde. Estar no lugar onde estou agora já é gratificante. Mas é lógico que ainda não estou onde eu quero".

E completou: "Tem pouco tempo tudo isso, mas eu acredito que são processos que precisam ser passados. Ninguém cresce do nada. Eu tenho muito pé no chão. Eu acredito que o programa pode mudar a sua vida, mas tem que ter todo um trabalho por trás".

Ainda durante o papo, ela contou que quer focar nos trabalhos na internet, como modelo e também atuar. "Quero estudar mais sobre o ramo de modelo, além de atuar também. Eu quero procurar um curso na área da atuação para começar a fazer em 2025", adiantou.

"Quero focar na carreira para fazer dar certo. Para a área em que estou hoje, acho que vai me beneficiar em muitas coisas, em questão de expressão facial e oratória. Quero fazer nesse intuito também e quem sabe poder atuar", continuou.

Ex-BBB Deniziane comenta sobre recuperação após cirurgia

Na última semana, Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar detalhes de sua recuperação após uma cirurgia de rinoplastia. Em um vídeo nos stories do Instagram, ela contou que, apesar de ter retirado os curativos, ainda não está respirando normalmente.

"Eu achei que depois que eu tirasse o curativo eu ia voltar a respirar normal. Mas ainda não. Tô falando 'fanha' e ele explicou que, por dentro do nariz, tá inchado. Então, ele falou que demora a voltar e vai voltando aos poucos. Tá bem obstruído", disse ela, que mostrou o resultado da operação logo em seguida.

