Ex-BBB Deniziane comenta sobre recuperação após cirurgia: 'Aos poucos'

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar detalhes de sua recuperação após uma cirurgia de rinoplastia. Em um vídeo nos stories do Instagram, ela contou que, apesar de ter retirado os curativos, ainda não está respirando normalmente.

"Eu achei que depois que eu tirasse o curativo eu ia voltar a respirar normal. Mas ainda não. Tô falando 'fanha' e ele explicou que, por dentro do nariz, tá inchado. Então, ele falou que demora a voltar e vai voltando aos poucos. Tá bem obstruído", disse ela, que mostrou o resultado da operação logo em seguida.

Ex-BBB Deniziane exibe resultado de cirurgia plástica: 'Estou encantada'

Nesta quarta-feira, 4, Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores o resultado imediato de sua rinoplastia, realizada na última semana. Após alguns dias de recuperação, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, pôde finalmente retirar os curativos do nariz e observar a mudança no espelho.

Em seu Instagram oficial, Deniziane dividiu com o público o momento em que viu o resultado do procedimento estético no rosto. Bastante alegre e satisfeita, a ex-sister fez questão de celebrar a transformação.

"Hoje foi o grande dia de retirar o curativo e ver meu nariz pela primeira vez após 7 dias de rinoplastia. Estou simplesmente encantada! E o mais incrível é que esse ainda não é o resultado final. Apesar do inchaço, já estou apaixonada, e sei que vai ficar ainda mais lindo com o tempo", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Recentemente, durante uma conversa com os seguidores, Deniziane Ferreira explicou que decidiu fazer a cirurgia por estética e para corrigir um desvio de septo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou um pouco sobre sua recuperação e ressaltou o quanto sua autoestima melhorou após colocar próteses de silicone nos seios e realizar um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

