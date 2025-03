Ex-BBB Cezar Black relata piora de seu cachorro: 'Não existe mais cura'

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black revelou que a saúde de Rocco, seu cachorro de estimação, piorou após o início da quimioterapia

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para atualizar o público a respeito do estado de saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. O pet, que já está com o famoso há 10 anos, foi diagnosticado com câncer nos ossos e precisou amputar uma das patas recentemente.

Através de um vídeo, Black explicou que apesar das sessões de quimioterapia, Rocco apresentou uma piora em seu quadro clínico . Anteriormente, o ex-brother já havia revelado que o cachorrinho apresentou metástase pulmonar.

"Desde que ele começou a quimioterapia, não está bem. A imunidade está baixa. Então, ele está sem força para andar, está quietinho. E se fosse isso, mas ele conseguisse ter melhora no exame de imagem, estaria tudo bem. Só que no primeiro raio-x após a quimioterapia, veio metástase pulmonar. Por ser enfermeiro, eu sei… Deu metástase, acabou a opção de cura. Não existe mais cura, agora é só tratamento e tentar conter", lamentou ele.

Em seguida, Cezar Black contou que o tratamento de quimioterapia foi interrompido após um novo exame de imagem mostrar piora de Rocco. "Aumentou a massa. Então, vamos parar a quimioterapia e optar por alternativas de paliação. Ele não está tendo uma [boa] qualidade de vida, não está conseguindo mais andar. Eu fiz tudo o que eu podia", disse.

Por fim, o ex-BBB informou que ainda no dia de hoje conversaria com a oncologista do pet a respeito do caso. "O dia do diagnóstico, para mim… minha vida mudou naquele dia. Meu mundo caiu. Eu fiz tudo que podia, não contive esforços e nem gastos. Hoje o que eu sinto é que ele está sofrendo, muito debilitado. Não é justo com ele", declarou ele.

E completou: "Não vou ser egoísta a ponto de pensar mais em mim do que nele. Eu nunca faria uma eutanásia. Não vou fazer. Mas eu vou lutar até o final junto dele. Vou dar todo amor, cuidado e carinho que sempre dei".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

Como é a casa de Cezar Black? Ex-BBB abre as portas da sua mansão

Recentemente, o influenciador e ex-BBB Cezar Black abriu as portas de sua nova mansão. Nas redes sociais, ele compartilhou registros do seu imóvel luxuoso que conta com um salão amplo, piscina e churrasqueira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebrou a nova conquista e fez confissão sobre o valor; confira detalhes!

Leia também: Cezar Black abre o jogo sobre participação em A Fazenda: 'Não indico'