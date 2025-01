Cezar Black revela diagnóstico de seu cachorro após biópsia: 'Amputação'

O ex-BBB Cezar Black explicou que Rocco, seu cachorro de estimação, precisará amputar uma pata após resultado de segunda biópsia

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para conversar com o público a respeito da saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. O pet, que já está há 10 anos com o influenciador digital, foi diagnosticado com câncer e precisará amputar uma pata.

Em um vídeo publicado no Instagram, Cezar explicou que a doença foi confirmada por veterinários após o resultado de um segundo exame de biópsia. De acordo com o ex-BBB, a demora da análise acabou agravando o câncer ósseo de forma rápida.

"É muito difícil estar aqui, ainda mais para trazer uma notícia triste. Fizemos a primeira biópsia e veio indefinida, então programamos uma segunda biópsia e, infelizmente, foi diagnosticado um sarcoma ósseo, que é um câncer ósseo de progressão muito rápida e prognóstico muito ruim. Foi indicado pelo ortopedista e pela oncologista a amputação da pata esquerda do Rocco", declarou ele.

Em seguida, Cezar Black contou que o procedimento já está agendado e ocorrerá na próxima quinta-feira, 9. "Estou desolado. Rocco é meu parceiro de uma vida inteira. Minha família mora longe, então sempre fomos eu e ele. Para mim, está sendo muito difícil lidar, mas estou tentando me manter forte, ele vai precisar muito de mim agora com essa limitação e adaptação e a essa nova vida dele", disse.

"O que me deixa mais incrédulo é que foi muito rápido. Ele estava muito bem em um dia, e no outro começou essa dor. Achei que era um problema ortopédico simples, uma artrose pela idade, e não melhorava, ele foi definhando. Agora, apareceu aquela lesão por pressão, aquelas feridas que abrem por ele ficar muito tempo deitado", lamentou o ex-BBB.

Por fim, Black reforçou que dará todo cuidado a Rocco e ressaltou a esperança de cura do pet. "Estou fazendo todo o cuidado, os curativos, e estou tendo muita fé... não vou medir esforços para tratamento, quimioterapia, cuidados, fisioterapia... vou fazer tudo que eu puder para o Rocco ter o mínimo de conforto. Se Deus quiser, ele vai ser curado desse câncer", relatou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

Como é a casa de Cezar Black? Ex-BBB abre as portas da sua mansão

Recentemente, o influenciador e ex-BBB Cezar Black (36) abriu as portas de sua nova mansão. Nas redes sociais, ele compartilhou registros do seu imóvel luxuoso que conta com um salão amplo, piscina e churrasqueira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebrou a nova conquista e fez confissão sobre o valor; confira detalhes!

Leia também: Cezar Black abre o jogo sobre participação em A Fazenda: 'Não indico'