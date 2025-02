Cezar Black atualiza quadro de saúde de seu cachorro: 'Péssimas notícias'

Rocco, cachorro de estimação do ex-BBB Cezar Black, foi diagnosticado com câncer e precisou amputar uma das patas recentemente

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para atualizar o quadro de saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. O pet, que já está há 10 anos com o influenciador digital, foi diagnosticado com câncer nos ossos e amputou uma das patas recentemente.

Através de um vídeo, Black informou que seu companheiro diário apresentou uma piora nos últimos dias. "Odeio vir aqui trazer notícias ruins. Infelizmente, o Rocco teve uma piora no quadro dele. A gente está indo para a segunda semana de pós da primeira semana de quimioterapia", iniciou ele.

Em seguida, o ex-BBB explicou que o pet realizou alguns exames recentemente, mas os resultados não saíram como esperado. "No raio-x, estava muito confiante que iria dar tudo certo. Infelizmente, veio com duas imagens sugestivas de metástase pulmonar", contou.

"O Rocco tem ficado um pouco mais cansado em alguns momentos à noite, pode ser por conta dessa evolução [no quadro]. Os exames laboratoriais também vieram com alterações no leucograma, com um possível sinal de uma possível infecção. Ele não está bem, está com uma dificuldade muito grande de conseguir andar, mais fraquinho, se alimentando com dificuldades", continuou.

Por fim, visivelmente emocionado, Cezar Black agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido do público desde que revelou a doença do cachorrinho e ressaltou que seguirá lutando pela vida do pet. "Enquanto eu sentir que ele está forte e tem vontade de viver, eu vou lutar até o final", declarou.

E completou: "Independente do que eu goste ou do trabalho que isso venha a dar, eu não vou abandonar o Rocco, porque ele nunca me abandonou também. Quando eu sentir que há sinais de sofrimento nele, eu reavalio essa opção. Mas, enquanto isso, continuarei lutando".

Na legenda, Black acrescentou: "Infelizmente péssimas notícias sobre a saúde do Rocco. Obrigado por todo carinho e apoio. Agora é Deus à frente".

Confira o relato de Cezar Black sobre a saúde de Rocco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

