Felipe Simas desiste de projeto na Record. Saiba o motivo

Felipe Simas não fechou acordo com a Record para atuar em nova série bíblica e colunista revela os bastidores

O ator Felipe Simas desistiu de atuar em nova série bíblica da Record. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ele estava sendo sondado para atuar em Paulo - O Apóstolo, mas o acordo não seguiu adiante.

O colunista contou que o ator desistiu do projeto por causa de conflito de agenda. Inclusive, ele já tinha iniciado o processo de testes e estudos de interpretação, mas a parceria foi finalizada.

Atualmente, Simas está envolvido com as gravações da série Tremembé, do Prime Video.

Vale lembrar que o ator encerrou o contrato fixo com a Globo em 2021 e, desde então, passou a assinar contratos por obra. Ele esteve no elenco de tramas como "Malhação: Sonhos (2014), Totalmente Demais (2016), Os Dias Eram Assim (2017), O Tempo Não Para (2018), Salve-se Quem Puder (2020) e Fuzuê. Recentemente, ele atuou em As Aventuras de José e Durval (2023), produzida originalmente para o Globoplay.

Felipe Simas fala sobre diagnóstico raro nos olhos: 'Afetou nossas vidas'

Recentemente, o ator Felipe Simas usou as redes sociais para dividir com o público uma questão envolvendo sua vida pessoal. Através de um relato, o artista contou sobre a descoberta de neurite óptica, uma rara inflamação do nervo óptico.

Ele chegou a ser internado em janeiro deste ano após perceber algumas manchas em seu olho direito. Na ocasião, ele realizou diversos exames solicitados por médicos e recebeu o possível diagnóstico da doença rara autoimune. Veja o que ele disse!