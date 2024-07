Esposa de Felipe Simas desabafa sobre bullying contra a filha: 'Desafio'

Esposa do ator Felipe Simas, Mariana Uhlmann contou que a família precisou se unir após a filha do casal relatar bullying

Esposa do ator Felipe Simas, Mariana Uhlmann dividiu com os seguidores um episódio ocorrido em sua vida pessoal nos últimos dias. Através das redes sociais, ela contou que a família precisou se unir após a filha do casal, Maria, revelar que havia sofrido bullying por usar óculos.

Em seu Instagram oficial, ela reuniu diversas fotos junto com a pequena e relatou a situação. De acordo com Mariana, a menina é muito autêntica e sempre escolheu o que gostaria de usar. Com isso, o casal explicou que a herdeira poderá usar lentes de contato no futuro caso queira.

"Antes das férias tivemos um desafio daqueles que faz a família toda a se unir. Maria com lágrimas nos olhos me contou que uma menina falou que não queria ser sua amiga porque ela usava óculos! Aquilo foi como um soco no meu estômago, antes dela me contar ela contou pro Joaquim que deu conselhos 'maravilhosos' como um irmão colérico", iniciou a esposa de Felipe Simas.

"Eu liguei pro Fi aos prantos, conversamos com ela e no dia seguinte o assunto voltou e o Senhor se fez tão presente, falamos do amor de Deus, de como ela poderia ter a escolha daqui a pouco de usar ou não (com a possibilidade de colocar lentes), e de como ela se sentia… ela disse que gostava do seu óculos! No dia seguinte do ocorrido ela foi chamada pra fazer parte do time de competição da ginástica dela!", continuou Mariana Uhlmann.

Em seguida, ela ressaltou a autenticidade e a personalidade forte da herdeira, que desde pequena se mostra bastante decidida. "A Maria sempre gostou de escolher seus looks e isso pra mim sempre foi uma dificuldade! Ela escolhia cada look que eu não deixava ela usar, e não adiantava colocar duas escolhas pois ela ia no armário e pegava o que ela queria, aquilo era demais pra mim…", desabafou.

E completou: "Quando fomos morar fora depois de um tempo de brigas eu pensei: quer saber vou deixar pra lá, cansei de brigar por isso… a nossa pequena mudou, a alegria de vestir cada look escolhido por ela, a sua autoestima, e confiança foram pra um lugar que nunca imaginei! Hoje vejo a importância de uma coisa simples, que foi plantada sem mesmo ter essa noção do que poderia ser na vida dela".

Além da pequena Maria, Felipe Simas e Mariana Uhlmann também são pais de Joaquim e Vicente.

