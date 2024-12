Gabriel Braga Nunes relembra fotos da infância ao lado da irmã. Veja!

O ator Gabriel Braga Nunes relembrou algumas fotos da infância ao lado da irmã após dos dois virarem assunto devido à imensa semelhança

Recentemente, Gabriel Braga Nunes e a irmã Nina Braga Nunes viraram assunto nas redes sociais devido à intensa semelhança entre eles.

Nesta quinta-feira, 12, para aproveitar o assunto, o ator relembrou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ainda criança ao lado da produtora teatral.

"Achei essas aqui", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Gêmeos", escreveu uma internauta. "Vocês são parecidos demais", disse outra. "Igualmente lindos", elogiou uma terceira. "Dois lindos", elogiou mais uma.

O último trabalho de Gabriel Braga Nunes foi como o Dr. Augusto Novaes na série Sutura, disponível no Prime Video.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIEL BRAGA NUNES (@gabrielbraganunesoficial)

Clone?

O ator Gabriel Braga Nunes fez uma rara aparição com sua irmã, Nina Braga Nunes. Na noite de terça-feira, 10, os dois posaram juntos após o espetáculo Outros Toms, no MASP Auditório, em São Paulo. Ele fez uma participação especial na produção junto com a Studio3 Cia. de Dança e recebeu o carinho de sua irmã.

Os dois posaram abraçados após a apresentação e a semelhança física entre eles roubou a cena. Gabriel e Nina mostraram que são muito parecidos fisicamente, mas não são gêmeos - ela é dois anos mais jovem do que ele. Os dois são filhos da atriz Regina Braga.

Há pouco tempo, o ator contou que eles são parecidos desde a infância. “Sempre fomos muito parecidos mesmo. A gente também acha. Fiz uma peça uma vez, em que virava mulher no meio do espetáculo e usava uma peruca preta lisa. Ali, eu era a minha irmã perfeita. Desde pequenininhos, sempre fomos parecidos”, disse ele.

Vale lembrar que Nina Braga Nunes é fisioterapeuta e trabalha com espetáculos de teatro.

Recentemente, o ator Gabriel Braga Nunes encantou seus fãs nas redes sociais ao exibir uma foto inédita e rara ao lado de sua família. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção ao ver uma imagem de sua família reunida e compartilhou na web.

Leia também: Você sabia? Flavia Monteiro revela romance tórrido com Gabriel Braga Nunes