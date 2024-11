Enrique Diaz abre o jogo sobre a relação com Mariana Lima, sua ex-mulher

O ator Enrique Diaz falou sobre sua relação com a ex-esposa, Mariana Lima. s dois, que são pais de Elena e Antonia, ficaram juntos por mais de 25 anos

O ator Enrique Diaz abriu o jogo sobre sua relação com a ex-esposa, Mariana Lima. Os dois, que são pais de Elena, de 20 anos, e Antonia, de 16 anos, ficaram juntos por mais de 25 anos, mas se separaram em janeiro de 2024. Em entrevista ao jornal O Globo, o famoso contou que mantém um bom relacionamento com a ex.

Ele contou que os dois continuam amigos e que um ponto importante para eles é a "abertura" para conversar. "Essas coisas são muito singulares de pessoas e relações específicas. Um elemento importante é a escuta. Isso faz com que qualquer coisa que apareça possa ser tratada, assimilada, conversada. A escuta é uma coisa muito importante sempre, mas hoje em dia mais ainda", analisou.

Já sobre a relação com as duas filhas, ele analisou: "Eu sou orgulhoso delas e da minha relação com elas, que é uma relação mutante. Conforme elas vão crescendo, vão mudando o tipo de responsabilidade e o tipo de função que a gente vai fazendo ali, seja na esfera do afeto, seja na praticidade".

E completou: "Elas são muito autônomas. Eu as amo muito, fico feliz de participar da vida delas e sei que a vida é delas, não posso ter um lugar forçado ali. Em relação à internet, é legal também, porque elas me mandam umas coisas, às vezes fazemos alguma coisa juntos, às vezes elas reclamam: "Não posta isso".

Vida profissional

Quando o assunto é sua vida profissional, o ator se prepara para viver o o contraventor Gerson na novela Volta por Cima, da Globo. "Ainda estou lendo os capítulos. Essa coisa de entrar numa novela que já está acontecendo é muito interessante, porque você percebe o tom e a direção de arte, vê como a novela está se apresentando e fica tentando ver como você vai colaborar ali", analisou.

"O Gerson é um contraventor, e esse é um assunto amplo, no sentido das maneiras possíveis de contar. A novela é uma comédia, tem um tom alegre, simpático", detalhou.

