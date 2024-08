Enrique Diaz faz rara aparição com as duas filhas e a ex-mulher

Ator da novela Renascer e astro da Dança dos Famosos, Enrique Diaz compartilha foto inédita com as duas filhas e a ex-mulher, Mariana Lima

O ator Enrique Diaz, que atuou na primeira fase de Renascer e brilhou na Dança dos Famosos, compartilhou um momento em família nas redes sociais. Nesta semana, ele fez a alegria dos fãs ao exibir uma foto inédita com as duas filhas, Elena, de 20 anos, e Antonia, de 16 anos, e a ex-mulher, Mariana Lima.

Na imagem, ele apareceu rodeado pelas mulheres enquanto curtiam um momento juntos em casa.

Vale lembrar que Enrique e Mariana ficaram juntos por mais de 25 anos, mas se separaram em janeiro de 2024. Eles tinham oficializado a união em 2019.

Hoje em dia, a atriz Mariana Lima pode ser vista na novela No Rancho Fundo, trama das 6 da Globo.

++ Drica Moraes reage após Enrique Diaz revelar que eles já viveram affair

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enrique Diaz (@enriquediazbrsil)

Enrique Diaz e Mariana Lima viviam em casas separadas

O ator Enrique Diaz foi casado por mais de 20 anos com a atriz Mariana Lima, mas revelou que eles viviam em casas separadas. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, do Gshow, ele contou que além de ter vivido uma relação aberta com a esposa, eles também tomaram a decisão de viver em endereços diferentes.

"Acho que morar junto é muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. E agora, nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra (risos). Isso é complexo, é uma conversa que está rolando, não é ‘pronto, acabou, achamos um modelo.’ Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de 20 e tantos anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo...", afirmou o artista.