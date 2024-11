Emanuelle Araújo comove ao falar sobre a sobrinha: '2 anos sem a minha luz'

A atriz Emanuelle Araújo recordou fotos com a sobrinha, Sofia, que morreu aos oito anos, e prestou uma comovente homenagem

Emanuelle Araújousou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para prestar uma homenagem para sua sobrinha, Sofia, que morreu há dois anos. A menina, que tinha apenas oito anos, estava se tratando após descobrir uma cardiopatia congênita.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou três fotos com Sofia e comoveu ao falar sobre os dois anos sem a menina. "04/11. 2 anos sem a minha luz, nesse mundo. Presença espiritual que hoje me ensina a enxergar outras luzes. E que sei que está ao meu lado sempre", começou o texto.

"Te amo, meu amor. Te reverencio todos os dias. Honro sua força e coragem. Honro sua alegria. Minha pequena flor gigante. Hoje vou fechar os olhos e ficar feliz com suas cabriolas no espaço. Eu vejo. Eu creio. Na sua liberdade infinita", completou a artista.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Todo amor e toda luz para vocês", disse uma seguidora. "Que dor... Mas que ela esteja bem, brincando por entre as estrelas!", escreveu outra. "Um anjinho no céu", falou uma fã.

Confira:

Emanuelle Araújo surge em clima de romance com o marido

Emanuelle Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo em clima de romance com o marido, Fernando Diniz. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, que foram feitas na Bahia, a atriz aparece abraçada e beijando o rosto e a boca do amado, com quem está junto há cinco anos. "Na Minha Baêa com meu pré-aniversariante goxtoso! Ô Sorte", declarou a atriz.

Já no dia do aniversário de Fernando, Emanuelle postou um vídeo recordando a festa de casamento deles e também outros registros dos dois juntos e se declarou para o amado. "Dia do Meu Amor!! O Ser Humano mais lindo que conheço. Meu marido, namorado, parceiro, companheiro, amante, comediante (rs), precursor do roubo absoluto do meu coração", escreveu em um trecho. Veja o post completo!

