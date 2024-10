Emanuelle Araújo se declara para o marido em homenagem de aniversário

A atriz e cantora Emanuelle Araújo comemorou o aniversário do marido, Fernando Diniz, escrevendo uma bela declaração nas redes sociais

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quarta-feira, 2, seu marido, Fernando Diniz, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

No Instagram, a atriz e cantora postou um vídeo recordando a festa de casamento deles, que aconteceu em fevereiro de 2022, e também outros registros dos dois juntos e se declarou para o amado. "Dia do Meu Amor!! O Ser Humano mais lindo que conheço", começou.

"Meu marido, namorado, parceiro, companheiro, amante, comediante (rs), precursor do roubo absoluto do meu coração. Adjetivos sem fim. Te amo demais e te desejo as mais belas coisas desse Mundo. É do seu puro merecimento. Ao seu lado sempre, meu Rei. Bora que a Vida é um lance complexo e maravilhoso e de mãos dadas é muito melhor vivida! Viva, o Feeeeeê", completou.

Na última segunda-feira, 30, Emanuelle encantou os fãs ao postar um vídeo em clima de romance com o marido. Nas imagens, que foram feitas na Bahia, a atriz aparece abraçada e beijando o rosto e a boca de Fernando, com quem está junto há cinco anos. "Na Minha Baêa com meu pré-aniversariante goxtoso! Ô Sorte", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emanuelle Araujo (@emanuellearaujo)

Emanuelle Araújo faz desabafo sobre denúncias na TV

Em meio a polêmicas envolvendo denúncias de abusos nos bastidores da televisão brasileira, a atriz Emanuelle Araújo tem celebrado a forma como o assunto tem repercutido dentro da indústria. A declaração foi dada durante participação no Ser Artista Podcast, no Youtube.

Durante um bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a artista desabafou sobre como tem sido importante artistas famosos falarem abertamente sobre as experiências negativas. Segundo ela, por muitos anos situações problemáticas eram normalizadas por pessoas de altos cargos. "Acho que existe medo, as pessoas sabem que agora vocês podem ser denunciadas, existe um compliance. Então a gente sabe que hoje em dia tem esse sistema e que bom...", disse ela. Saiba mais!