Discreta, Emanuelle Araújo surge em clima de romance com o marido

A atriz e cantora Emanuelle Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um vídeo ao lado do marido, Fernando Diniz

Emanuelle Araújo encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar um vídeo em clima de romance com o marido, Fernando Diniz.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, que fora feitas na Bahia, a atriz aparece abraçada e beijando o rosto e a boca do amado, com quem está juntos há cinco anos.

"Na Minha Baêa com meu pré-aniversariante goxtoso! Ô Sorte", declarou a atriz e cantora na legenda da publicação, recendo vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Casal lindo. Muita sorte", falou outra. "Perfeitos", comentou mais uma.

Emanuelle e Fernando, vale lembrar, oficializaram a união em fevereiro de 2022, na Praia de Arembepe, em Camaçari, na Bahia, na presença de alguns familiares e amigos.

Confira:

Emanuelle Araújo revela ter detestado gravidez precoce

Não foi fácil! Durante uma entrevista para o programa Otalab, comandado pelo apresentador Otaviano Costa, a atriz Emanuelle Araújo decidiu relembrar alguns detalhes de como foi sua gravidez aos 16 anos de idade. Hoje, a artista está com 46 anos e sua filha, Bruna Bulhões, já está com 29 anos de idade.

"Não foi planejado, eu tinha 16 anos, mas era uma criança. Sofri bullying na escola porque eu era popular. 'Como assim aquela menina politizada, cheia de ideias, fica grávida?'. Com a educação que eu tive, poderia não ter acontecido, mas aconteceu e eu optei por não abortar", contou a artista.

"De fato eu me conectei com a criança, eu quis ter a minha filha (…) Foi uma fase difícil, mas eu me conectei com a minha filha de alguma forma. Eu detestei ficar grávida, e sem romantizar a maternidade, ela nasceu e virou um mundo fantástico", revelou Emanuelle, deixando claro que detestou a experiência.