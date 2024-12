Famosos mostram habilidade na cozinha para preparar ceia de Natal

O influenciador digital Eliezer admite que ama preparar o jantar especial e compartilha dicas para temperar carnes e fazer sobremesas

O influenciador digital Eliezer está animado para a ceia de Natal deste ano! O ex-BBB admitiu, inclusive, que sempre gostou de organizar o jantar especial. Nesta segunda-feira, 23, o pai de Ravi, de um mês, e de Lua, de um ano, postou uma sequência de stories mostrando como tempera a carne e sua receita de pudim para a ocasião. Já, nesta terça-feira, 24, o influencer compartilhou a receita de pavê de bombons.

Eliezer compartilha dicas de receita para preparar a ceia de Natal nesta terça-feira, 24 - Foto: Reprodução/Instagram

Já Lorena Maria, que está esperando o primeiro filho com Mc Daniel, mostrou toda a sua habilidade culinária ao exibir sua receita para cozinhar um chester e um pernil aos seguidores. Ela também preparou um cuscuz doce com farinha de tapioca para a ceia da família, que será na mansão do funkeiro em São Paulo.

Lorena Maria exibe preparação culinária para a ceia de Natal - Foto: Reprodução/Instagram

Natal com a família reunida!

Nesta terça-feira, 24, a influenciadora digital Viih Tube, esposa de Eliezer, celebrou a família reunida para o Natal em um registro memorável. Na árvore, a jovem de 24 anos postou a clássica foto com a família completa e encheu o coração dos seguidores de amor. Ao lado de Eliezer e dos filhos, Ravi e Lua:

"Nosso Natal em casa e com a família completa. Vai ser mais que especial. Obrigada, Deus, por essa vitória. E obrigada a todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse. Nunca vamos ter palavras suficientes para agradecer. Um feliz Natal da nossa família para todos vocês e não esqueçam do verdadeiro sentido do Natal.", escreveu. Confira a foto!

Em novembro, o casal publicou um vídeo em que enfeitava a mansão para o Natal. Confira, abaixo, o registro:

