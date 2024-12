Viih Tube encanta ao compartilhar fotos dos filhos juntos: 'Família completa'

A influenciadora Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar registros dos dois filhos, Ravi, de um mês, e Lua Di Felice, de 1 ano, juntos

A influenciadora digital Viih Tube encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros dos dois filhos, Ravi, de um mês, e Lua Di Felice, de 1 ano, juntos. Nos cliques compartilhados no feed do Instagram, ela e o marido, o ex-BBB Eliezer, agradeceram por ter a família completa em casa no Natal.

"Nosso natal em casa e com a família completa. Vai ser mais que especial. Obrigado Deus por essa vitória. E obrigado todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse, nunca vamos ter palavras suficientes para agradecer. Um feliz natal da nossa família para todos vocês e não esqueçam do verdadeiro sentido do natal", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Viih Tube compartilhou que acordou animada e celebrou o fato de o pequeno estar em casa. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que o bebê aparece acordando em seu quarto. Bom dia, que comece o Natal em família", escreveu. Veja!

Por que Ravi ficou internado?

Vale lembrar que Ravi passou cerca de 20 dias na UTI, mas recebeu alta e já está em casa com a família. Ele precisou ir ao hospital após fazer uma fralda com sangue e foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. A principal suspeita é de que o pequeno desenvolveu a inflamação por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

Durante entrevista no Fantástico, da Globo, neste domingo, 22, Viih Tube falou sobre a saúde de seu filho e a necessidade de parar de amamentar. Leia o que ela disse!

