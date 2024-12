Viih Tube celebra Natal com Ravi em casa após internação do recém-nascido

A influenciadora Viih Tube compartilha a notícia após o filho caçula Ravi, de um mês, passar 19 dias hospitalizado por conta de uma enterocolite

Nesta terça-feira, 24, a influenciadora digital Viih Tube compartilhou boas notícias sobre o caçula Ravi, de um mês, após o recém-nascido passar 19 dias internado. Isso porque a jovem de 24 anos celebrou o fato de poder passar o Natal com o pequeno, fruto de seu relacionamento com o ex-BBBEliezer. O anúncio foi feito por meio de uma foto publicada nos stories do perfil da influencer no Instagram. No registro, o bebê aparece acordando em seu quarto.

"Bom dia, que comece o Natal em família", escreveu.

Confira, abaixo, o registro:

Viih Tube celebra Natal com Ravi em casa após internação - Foto: Reprodução/Instagram

Internação de Ravi

No dia 25 de novembro, Ravi deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de enterocolite. Apesar da tensão em relação à saúde do caçula, Viih Tube, contou que nunca deixou de pensar no melhor cenário.

"Nunca deixei de acreditar. Estava com medo, mas no final deu tudo certo", declarou em entrevista ao Fantástico no domingo, 22. "A única coisa que a gente tinha certeza era que Deus estava ali e aquilo era para ensinar, mostrar para a gente alguma coisa como pai, como mãe", completou.

Nesta segunda-feira, 23, Eliezer voltou a comentar sobre o estado de saúde de Ravi nas redes sociais após o filho receber alta hospitalar. Os fãs do casal questionaram o motivo da família ainda usar máscaras de proteção facial após ter deixado o centro médico.

Nos stories de seu Instagram, o ex-BBB destacou a saúde frágil do pequeno, que ainda está recuperando as forças. "Porque o Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele e não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria ou fungo", explicou. Confira!

