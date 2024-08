Eliana reproduz foto antiga ao lado de ator após 20 anos

Eliana reencontrou o ator João Paulo Bienermann, com quem contracenou há 20 anos, e fez questão de reproduzir uma foto antiga dos dois

Nesta quarta-feira, 21, Eliana compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece reproduzindo uma foto antiga ao lado de João Paulo Bienermann, com quem contracenou no filme Eliana e o Segredo dos Golfinhos, gravado há 20 anos.

Eles se reencontraram no palco do Mais Você, programa exibido pela Rede Globo. "Se tem uma coisa que me emociona é encontrar com as minhas crianças, que já cresceram e que me contam suas histórias de infância nos anos em que eu trabalhava para elas. Acho mágico", disse a apresentadora na legenda.

A famosa ainda desejou sucesso ao ator. "Esse reencontro com o ator do meu filme Eliana e o Segredo dos Golfinhos, feito no México em 2004, um dos dez filmes nacionais mais assistidos da época, foi uma ideia da Ana Maria Braga e eu adorei! João Paulo Bienemann, você está igualzinho, tirando a barba, claro! Sucesso, querido", concluiu.

Programa especial

Após estrear na Globo comandando o Saia Justa, Eliana se prepara para apresentar mais uma atração na emissora. Trata-se do programa Vem Que Tem, que promete agitar as telinhas durante a black friday. E o parceiro de palco da loira já foi definido.

De acordo com informações do jornal O Globo, ela terá a companhia de Paulo Vieira. A atração, que vai ao ar no dia 28 de novembro, traz um game show entre duas famílias, além de esquetes com produtos dos patrocinadores em destaque.

As famílias são desafiadas a acertar o valor de experiências inusitadas nas cenas. Quem conseguir descobrir o valor, leva os produtos para casa e desbloqueia descontos para o telespectador

O Vem Que Tem estreou na Globo em 2022. Na ocasião, foi apresentado por Fábio Porchat e Juliana Paes. No ano seguinte, o ator comandou novamente a atração, mas, dessa vez, com Taís Araújo. Agora, em 2024, Eliana assume o posto. A loira também já foi confirmada como a nova apresentadora do The masked singer Brasil.