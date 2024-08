Eliana fala de arrependimento em vida pessoal conta bastidores de sua casa

Convidada do ‘Mais Você’ nesta sexta-feira, 16, Eliana admitiu 'arranca-rabos' em casa; ela é casada com o diretor Adriano Ricco e tem dois filhos

Convidada do Mais Você desta sexta-feira, 16, Eliana conversou com Ana Maria Braga, a recém contratada da Globo falou sobre sua estreia no Saia Justa, do GNT, e também falou sobre diversos assuntos de sua vida pessoal.

A apresentadora falou sobre a vida familiar ao lado do atual marido, Adriano Ricco, que atualmente dirige o Altas Horas, e dos filhos, Arthur e Manuela.

Na conversa, ela admitiu que o dia a dia não é como um “comercial de margarina”, mas considera viver uma fase muito feliz em sua vida pessoal. "Rola uns 'arranca-rabos' de vez em quando (risos), mas amo estar casada e ser mãe", disse.

Ao falar sobre arrependimentos, Eliana avaliou que talvez poderia ter dado espaço para a maternidade antes. "Deveria ter pensado um pouquinho mais cedo em ter filhos. Quem sabe aos 36 anos e não aos 38? Estou feliz com meu casalzinho, mas poderia ter tido uns quatro se tivesse começado antes. Sou apaixonada pela minha família. Adoro as reuniões familiares e a mesa cheia de gente falando", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ana Maria Braga e Eliana caem no choro com fotos de Hebe Camargo

Assim que chegou a atração matinal da TV Globo, Eliana, nova contratada da emissora, mostrou um álbum antigo com diversos momentos especiais vividos ao longo de sua vida. Em determinado momento do bate-papo, as duas se depararam com alguns registros de Hebe Camargo, que faleceu em 2012.

Visivelmente emocionada em rever fotos da amiga, Ana Maria Braga não segurou o choro ao falar sobre a falta que sente de um dos maiores ícones da TV brasileira. "Ai, que linda! Tem você e eu com a linda Hebe", declarou a apresentadora.

"Emociona, não emociona?", acrescentou Eliana, com a voz embargada. "A gente tem saudade. Tem gente que queriamos saber viva. Mesmo que não vejamos, sabemos que ela está perto e que existe. Dá muita saudade. São lembranças para sempre!", disse Ana Maria.