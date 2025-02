Elegante, Jade Picon usa vestido dourado brilhante em viagem ao Caribe

A influencer e ex-BBB Jade Picon, de 23 anos, faz escolha ousada no visual e surpreende com peça em foto publicada na noite desta sexta-feira, 31

A influenciadora digital e ex-BBBJade Picon, de 23 anos, surgiu nos stories de seu perfil no Instagram na noite desta sexta-feira, 31, usando uma peça deslumbrante durante a sua viagem ao Caribe. A escolha em questão, consiste em um vestido dourado brilhante, que realçou ainda mais os seus cabelos loiros. A publicação do look, que destacou a sua silhueta, compõe a série de registros da jovem em St. Barth, uma ilha no Mar do Caribe.

Confira, abaixo, o registro:

Jade Picon com vestido dourado brilhante - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 30, jADE curtiu um dia de praia e publicou registros usando um biquíni em tom marro. O modelito que a famosa optou também tinha a parte de cima de um ombro só. Na ocasião, a jovem publicou diversas fotos e, em uma das imagens, fez questão de dar um close no abdômen super sarado. Confira!

Habilitada!

Em dezembro, Jade tirou a carteira de habilitação de carro e contou que sua personagem na novela Travessia, da TV Globo, a ajudou perder o medo. "Falava que nunca eu ia dirigir. Vocês acreditam? Até eu fazer a Chiara. Ela dirigia, tinha um carro. Eu aprendi a dirigir por conta da Chiara e hoje eu sou apaixonada. Vou para qualquer lugar, faço minhas coisas. É muito bom se contradizer. Você aprende muita coisa. Vamos ver com o que mais nessa vida eu vou me contradizer. Nunca diga nunca."

Chiara marcou a estreia da influenciadora como atriz na Globo. A personagem fez parte da novela Travessia, de Glória Perez.

