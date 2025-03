Zeca Pagodinho curte praia com os netos após desistir do Carnaval de SP

O cantor Zeca Pagodinho compartilha fotos na companhia dos netos Domenico e Vittorio na Praia da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

O cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, optou por não participar do Carnaval 2025 de São Paulo . Isso porque o artista, que seria atração cativa na programação de um dos camarotes do Sambódromo do Anhembi, avaliou que o show, sempre depois da meia-noite, tornou-se uma tarefa cansativa para ele .

Diante disso, nesta segunda-feira, 3, o pagodeiro mostrou que adotou uma programação em família para o feriado deste ano. Sem viajar, Zeca aproveitou a Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na companhia dos netos, Domenico e Vittorio.

"Dia de praia com os netinhos! E por aí, como está o Carnaval de vocês?",escreveu na legenda da publicação.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Zeca recusou o cachê de R$ 400 mil. Em 2024, o cantor disse que estava chegando ao seu limite. “Me cansa. Já foi o tempo. Passou. Felicidade para mim é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém”, disse ao jornal.

Confira, abaixo, o registro de Zeca Pagodinho com os netos:

Recentemente, o cantor Zeca Pagodinho compartilhou um truque inusitado aos espectadores do programa 50 & Uns, comandado pela apresentadora Angélica e exibido no Globoplay. Isso porque o artista revelou quais os cuidados que tem com a saúde e como 'dribla' os protcolos para "tomar uma cervejinha".

Na ocasião, a loira mencionou que Zeca convive com seu mais 'novo amigo', seu aparelho de medir glicose. O famoso explicou que, além disso, toma outras atitudes em prol de sua saúde. Confira!

