Edu Guedes agradece apoio da filha em momento especial: 'Me ajudou'

Em suas redes sociais, Edu Guedes posou ao lado da filha Maria, de 16 anos, e agradeceu o apoio da jovem em um momento especial

Em suas redes sociais, Edu Guedes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 20, o apresentador publicou uma foto em que aparece ao lado da filha Maria, de 16 anos, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.

Na legenda, o famoso contou que recebeu a ajuda da herdeira em um momento especial. "Bom dia a todos! A Maria me surpreende a cada dia. Ela me ajudou a fazer uma apresentação do meu trabalho para alguns países da Europa", disse o papai coruja.

Mais filhos?

Edu Guedes (50) revelou ao público, no último domingo, 16, que finalmente conheceu toda a família da noiva, a apresentadora Ana Hickmann (43). O chef de cozinha não esconde de ninguém seu amor pela companheira. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador se derrete ao falar do relacionamento e faz confissão sobre desejo de aumentar a família.

No início do mês de fevereiro, Ana Hickmann revelou que pretende aumentar a família e ter filhos com Edu Guedes. O apresentador confirma esta vontade, mas reforça que, neste momento, está muito focado no casamento.

"No momento estamos focados no casamento. Um passo de cada vez. Aumentar a família é um desejo nosso sim, mas tudo a seu tempo", confessou Edu Guedes. Sobre a tão esperada cerimônia de casamento, o apresentador responde.

"Ainda não temos a data definida, mas posso adiantar que escolhemos o local por ser um lugar significativo para a Ana e para mim. Com essa decisão tomada optamos por restaurar o espaço e estamos nesse processo", revela.

Recentemente, Edu Guedes confirmou uma nova fase no relacionamento e afirmou que Ana Hickmann e o filho dela, o pequeno Alezinho (10) se mudaram para sua casa. O apresentador é pai de Maria Eduarda(16) e comenta que a filha e o enteado aprovaram essa mudança.

