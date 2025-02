Edu Guedes abre álbum de fotos com familiares de Ana Hickmann: 'Admiro mais'

Noivo de Ana Hickmann, o chefe de cozinha Edu Guedes encontrou avô, tios e primos da apresentadora que ainda não conhecia

Dia muito especial para Edu Guedes! No último domingo, 16, o chefe de cozinha revelou ao público que finalmente conheceu toda a família da noiva, a apresentadora Ana Hickmann.

Nos últimos dias, o casal, que oficializará a união em breve, desembarcou no Rio Grande do Sul, onde Ana nasceu, para visitar os familiares da famosa que residem no local. Bastante contente, Edu dividiu registros do encontro nas redes sociais e aproveitou para se declarar à amada.

"Esse final de semana foi muito especial. Tive a oportunidade de conhecer o avô e alguns tios, primos da Ana que eu ainda não tinha conhecido. A cada dia te admiro mais, por tudo que é e quem se tornou, mas acima de tudo, por dar valor a sua família. As escolas onde teve oportunidade de estudar, os primeiros trabalhos ainda muito nova. O quanto batalhou para ‘conquistar’ o mundo e mesmo tendo que recomeçar tenho certeza que suas vitórias serão maiores. Te amo", escreveu ele.

Nos comentários, Ana Hickmann deixou uma mensagem carinhosa ao companheiro: "Eu te amo!!!", declarou a apresentadora da Record TV. Além da loira, diversos outros internautas também escreveram recados carinhosos para Edu Guedes.

"Fico tão feliz com esses registros repletos de carinho e amor. Que família linda", disse uma seguidora. "A felicidade está nas pequenas coisas! Quanto significado teve para Ana esse final de semana", falou outra. "Amor de outras vidas, que o amor que nasceu entre vocês se fortaleça cada dia mais", desejou uma terceira.

Confira as fotos de Edu Guedes com a família de Ana Hickmann:

Ana Hickmann se declara para filha de Edu Guedes

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. Atualmente, a apresentadora é noiva de Edu Guedes, que é pai de Maria Eduarda, fruto do seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

No dia 9 de fevereiro, a jovem completou 16 anos de vida e a famosa fez questão de se declarar para a enteada, que relembrou diversos momentos especiais ao lado da adolescente; confira detalhes!

