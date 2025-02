Edu Guedes abre o coração e revela sobre ter filhos com Ana Hickmann: 'Tudo a seu tempo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes se derrete ao falar do relacionamento com Ana Hickmann e responde sobre desejo de ter filhos com a apresentadora

Edu Guedes (50) revelou ao público, no último domingo, 16, que finalmente conheceu toda a família da noiva, a apresentadoraAna Hickmann (43). O chef de cozinha não esconde de ninguém seu amor pela companheira. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador se derrete ao falar do relacionamento e faz confissão sobre desejo de aumentar a família.

No início do mês de fevereiro, Ana Hickmann revelou que pretende aumentar a família e ter filhos com Edu Guedes. O apresentador confirma esta vontade, mas reforça que, neste momento, está muito focado no casamento.

"No momento estamos focados no casamento. Um passo de cada vez. Aumentar a família é um desejo nosso sim, mas tudo a seu tempo", confessou Edu Guedes. Sobre a tão esperada cerimônia de casamento, o apresentador responde.

"Ainda não temos a data definida, mas posso adiantar que escolhemos o local por ser um lugar significativo para a Ana e para mim. Com essa decisão tomada optamos por restaurar o espaço e estamos nesse processo", revela.

DIVIDINDO A VIDA

Recentemente, Edu Guedes confirmou uma nova fase no relacionamento e afirmou que Ana Hickmann e o filho dela Alexandre (10) se mudaram para sua casa. O apresentador é pai de Maria Eduarda (16) e comenta que a filha e o enteado aprovaram essa mudança.

"Estou vivendo e aproveitando cada momento. Para a Ana e eu não fazia sentido estarmos morando em casas separadas. Queríamos desde já dividir nossa vida como casal e também acreditamos ser o melhor para nossa família. Incluímos a Maria e o Alezinho em nossa tomada de decisão, pois a família precisa estar de acordo, segura e feliz", afirma.

ANO DE GRANDES TRANSFORMAÇÕES

Ana Hickmann e Edu Guedes se aproximaram e assumiram publicamente o romance em março de 2024. O apresentador da RedeTV! é só elogios pela sua amada e confessa que foi um ano muito marcante, mas também com alguns desafios.

"Foi um ano marcante, especial e desafiador. Nos completamos como casal e agradeço a torcida e o incentivo que recebemos. Esse apoio é muito especial. Também é desafiador pois tanto eu quanto a Ana trabalhamos bastante, mas dentro da nossa rotina buscamos priorizar nossos momentos juntos em família", finaliza o apresentador Edu Guedes.

