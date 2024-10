Duda Reis exibe a barriguinha da gravidez em novo clique

Em suas redes sociais, Duda Reis compartilhou uma nova foto exibindo a barriguinha de grávida e contou que ainda se surpreende com a gestação

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Ao que parece, a atriz está radiante à espera de Aurora, sua primeira filha fruto do casamento com Eduardo Nunes.

Nesta quarta-feira, 23, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma nova foto exibindo a barriguinha saliente. Na imagem, Duda surgiu cobrindo o seu rosto com um jornal onde é possível ler "OMG! I'm having a baby", que significa "Meu Deus! Eu vou ter um bebê".

Na legenda, a artista ainda escreveu um trecho da música But Daddy I Love Him, de Taylor Swift. "And you should see your faces", disse ela, que significa "E vocês deveriam ver os seus rostos". Duda ainda admitiu que até ela se surpreende quando lembra que está grávida. "Nem eu acredito ainda, às vezes tomo até susto", afirmou.

Desabafo sobre estrias

A influenciadora Duda Reisestá à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes. Na segunda-feira, 21, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo.

"Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram".

