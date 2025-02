Duda Reis comenta sobre corpo após a gravidez: 'Flácida'

Em suas redes sociais, Duda Reis comentou sobre como está o seu corpo após o nascimento da filha Aurora, de um mês. Confira!

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 18, a famosa aproveitou o tempo livre para bater um papo com seus fãs e contou que está ansiosa para voltar a se cuidar após o nascimento da filha Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

"Estou louca para voltar a me cuidar mesmo. Eu amo me cuidar. Gosto de me cuidar mentalmente falando, espiritualmente, em relação a saúde, corpo... amo me cuidar. Vocês nunca vão me ver falando que a gente não precisa se cuidar, que a gente tem que ser desleixada, não é o meu perfil. Eu acho que quando a gente se sente bem com a gente, quando a gente está feliz, a gente quer se cuidar, a gente vai ficando cada vez mais feliz", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que ficou com flacidez após a gestação. "Quero fazer um acompanhamento alimentar porque eu li esses dias que 80% é alimentação e 20% é exercício, eu achava que era ao contrário. Eu acho que na minha vida eu sempre pequei muito mais em alimentação do que em exercício e quero mudar isso em mim. Ainda preciso perder pouquíssimos quilinhos, meu ideal é perder gordura e aumentar o meu percentual de massa magra porque eu estou um pouco flácida. Na verdade, eu não estou um pouco flácida, eu estou bem flácida na perna, no bumbum... Tem celulite, não é um problema, mas se eu posso melhorar minha alimentação, se eu posso me exercitar melhor agora que eu pude voltar, por que não fazer?", concluiu.

Conselho

Na última segunda-feira, 17, Duda Reis encantou os seguidores ao compartilhar um novo vídeo com a filha, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes. Após o registro, em que a influenciadora aparece cantando para a herdeira, Fiorella Mattheis emocionou a modelo com um conselho especial.

"Quando você se torna mãe, algumas músicas fazem mais sentido. Minha filha, como eu te amo", declarou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Nos comentários, Fiorella foi criativa na dica. "Duda, eu fiz um e-mail para cada um dos meus filhos onde mando vídeos especiais como esse seu… escrevo cartas, mando fotos de momentos legais. Tem coisas que não podem se perder no rolo de câmera. Imagina eles vendo esses vídeos daqui a 15/20 anos!", escreveu a atriz, que é mãe de dois meninos.

"Que ideia mais maravilhosa! Estou toda emocionada aqui! Vou fazer o mesmo. Obrigada por essa dica incrível, temos realmente que eternizar esses momentos", reagiu Duda, emocionada.

