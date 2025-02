Duda Reis decide colocar brinco na filha Aurora, de um mês

Em suas redes sociais, Duda Reis mostrou um momento especial em que decidiu colocar brincos na filha Aurora, de apenas um mês

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer sempre faz questão de mostrar os momentos especiais ao lado da filha Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta segunda-feira, 17, Duda recebeu uma profissional em casa para furar as orelhas de Aurora, que arrasou ao colocar os primeiros brincos.

"Princesa linda, de brincos", escreveu Duda, que surgiu com a bebê nos braços. Além disso, a famosa também aproveitou para fazer um novo furo. "E eu que não sou boba aproveitei para fazer meu segundo furo. Eu não tinha, acredita? Fiquei chocada, não senti nada", disse ela.

Quarto de Aurora

A atriz Duda Reis, de 23 anos, compartilhou em suas redes sociais, na terça-feira, 11, como é o quarto de sua filha, Aurora. A bebê, que completou um mês de vida no dia 2 de fevereiro, é fruto do casamento de Duda com o cabeleireiro Du Nunes, e vem encantando os seguidores do casal desde o nascimento.

Desta vez, Duda mostrou o cantinho de sua filha, que possui muitos tons de rosa nas paredes, roupas e objetos, além de móveis em tons de branco. Objetos como o travesseiro e potes de higiene estão personalizados com a inicial e o nome de Aurora. A parede do quarto é decorada com ilustrações de uma floresta encantada e colorida.

Para completar o ambiente acolhedor, a influenciadora ainda contou com uma cadeira confortável para amamentação e livros infantis ao lado, criando um espaço cheio de carinho e amor para a pequena Aurora.

"Agora sim, o quartinho da Aurora. Não ficou a coisa mais linda? Saiu exatamente como eu imaginava, um sonho, de princesa!", escreveu a atriz na sua publicação.

