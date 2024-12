Duda Reis expõe medo após ganhar carro do marido: 'Não sei o que aconteceu'

Após revelar que ganhou seu primeiro carro do marido, Eduardo Nunes, Duda Reis compartilhou sobre seu medo de dirigir; veja o que ela disse

A influenciadora digital Duda Reis surpreendeu ao revelar que ganhou seu primeiro carro de presente do marido, o cabeleireiro Eduardo Nunes. Após mostrar detalhes do momento, ela contou, nesta sexta-feira (6), sobre o medo de dirigir que enfrentava e o que fez para superar essa dificuldade

"Muita gente perguntou por que era meu primeiro carro. Eu morria de medo de dirigir. Tipo pânico mesmo. Não sei o que aconteceu. Tanto que eu fui fazer até hipnose, e foi um processo terapêutico super legal, e consegui compreender mais sobre de onde veio esse medo. Mas eu tinha muito medo de dirigir. Mas o Eduardo falava: 'Amor, tira sua carta. Vai ser tão bom pra você'", detalhou ela.

"E de fato, eu sou uma mulher independente, e uma via de independência é dirigir. E era algo que me contestava um pouco. Eu falava: 'Gente, o que falta?' Meu marido me incentivou muito nesse processo. E aí tirei a carta e ganhei meu primeiro carrinho", completou Duda, que contou que recebeu recomendação da obstetra para não dirigir na reta final da gravidez.

Como Duda Reis reagiu ao ver o carro?

Nesta quinta-feira, 5, o hairstylist compartilhou em sua conta no Instagram o vídeo do momento. Ele falou para a esposa que ela gravaria a campanha de Natal do seu salão de beleza e a guiou para os fundos do imóvel, onde o automóvel estava estacionado. O carro ainda estava decorado com um laço azul gigante.

"Você me enganou. Esse é meu primeiro carro. Eu nunca tive um carro", disse Duda emocionada com a situação. "O Natal chegou antecipado para o amor da minha vida", escreveu Eduardo na legenda da publicação. O casal está à espera da primeira filha, que se chamará Aurora.

O novo carro de Duda é um Creta Ultimate, avaliado em R$ 156 mil.

