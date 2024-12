Duda Reis abre álbum de fotos e explica sumiço das redes sociais

A influenciadora digital Duda Reis explicou o seu sumiço nas redes sociais e tranquilizou os fãs sobre o possível nascimento de sua filha Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, a famosa sumiu um pouquinho da web, o que preocupou seus fãs mais atentos.

Muitos chegaram a pensar que Aurora, primeira filha de Duda com o marido Eduardo Nunes, havia nascido. Porém, a ruiva fez questão de publicar diversas fotos de seus últimos dias em sua conta no Instagram e esclareceu que a pequena ainda não veio ao mundo.

Entre as imagens postadas por Duda, é possível diversos momentos dela com o amado e também momentos curtindo o barrigão da gravidez.

"Dump dos últimos dias. Mamãe foi logo dar uma sumidinha dos stories na semana passada que todas vocês já acharam que eu tinha ido parir. Apesar de a Aurora já estar encaixada e ansiosa para vir ao mundo, ela ainda está no forninho. Obrigada Deus, eu vivo hoje tudo que um dia eu ajoelhei e pedi para Você. Quão maravilhoso é ver no dia a dia o milagre que nós somos e o milagre infinito que nos cerca.

Boa semana para vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Medo

A influenciadora digital Duda Reis surpreendeu ao revelar que ganhou seu primeiro carro de presente do marido, o cabeleireiro Eduardo Nunes. Após mostrar detalhes do momento, ela contou sobre o medo de dirigir que enfrentava e o que fez para superar essa dificuldade

"Muita gente perguntou por que era meu primeiro carro. Eu morria de medo de dirigir. Tipo pânico mesmo. Não sei o que aconteceu. Tanto que eu fui fazer até hipnose, e foi um processo terapêutico super legal, e consegui compreender mais sobre de onde veio esse medo. Mas eu tinha muito medo de dirigir. Mas o Eduardo falava: 'Amor, tira sua carta. Vai ser tão bom para você'", detalhou ela.

"E de fato, eu sou uma mulher independente, e uma via de independência é dirigir. E era algo que me contestava um pouco. Eu falava: 'Gente, o que falta?' Meu marido me incentivou muito nesse processo. E aí tirei a carta e ganhei meu primeiro carrinho", completou Duda, que contou que recebeu recomendação da obstetra para não dirigir na reta final da gravidez.

