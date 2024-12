Duda Reis ganha carro de R$ 150 mil do marido Eduardo Nunes

O Natal chegou adiantado para Duda Reis. A digital influencer ganhou um carrou avaliado em R$ 150 mil do marido Eduardo Nunes

Ainda faltam 20 dias para o Natal, mas Duda Reis já recebeu um presentão. A digital influencer ganhou um carro do marido Eduardo Nunes.

O hairstylist compartilhou em sua conta no Instagram o vídeo do momento. Ele falou para a esposa que ela gravaria a campanha de Natal do seu salão de beleza e a guiou para os fundos do imóvel, onde o automóvel estava estacionado. O carro ainda estava decorado com um laço azul gigante.

"Você me enganou. Esse é meu primeiro carro. Eu nunca tive um carro", disse Duda emocionada com a situação.

"O Natal chegou antecipado para o amor da minha vida", escreveu Eduardo na legenda da publicação. O casal está à espera da primeira filha, que se chamará Aurora.

O novo carro de Duda é um Creta Ultimate, avaliado em R$ 156 mil.

Declaração

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com o cabeleireiro Eduardo Nunes na quarta-feira, 27, e compartilhou uma linda declaração de amor.

Para celebrar a data, ela compartilhou um vídeo com imagens do dia da celebração do casamento intimista, que aconteceu ao ar livre em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A oficialização da união contou com flores em tons de branco e verde. Já seu vestido de noiva era um modelo curto com bordados de brilhantes.

“Entre todos os caminhos, escolhi o teu coração como meu destino final. És a verdade mais profunda que carrego em meu peito, o amor que meu coração buscou antes mesmo de te conhecer.”

Feliz um ano do “sim” mais importante de nossas vidas! Eu te amo muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Ela é uma princesa e achou seu príncipe. Merecia muito ser feliz e está sendo", disse uma. "Fico feliz em vê -la assim feliz e sorrindo", comentou outra. "Parabéns, pelo primeiro ano de casados! Desta linda união, já está nascendo um lindo fruto, que é a Aurora. Que o amor, cumplicidade, amizade e respeito, faça sempre morada na vida do casal!", escreveu uma terceira internauta.

