Drew Barrymore faz desabafo sobre alcoolismo: 'Perdia a memória'

Drew Barrymore fez um relato comovente e tocante sobre sua luta contra o alcoolismo e revelou que está há cinco anos sem beber

Durante o programa The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore entrevistou Zoë Kravitz, estrela do filme Pisque Duas Vezes. Na ocasião, Drew fez um relato comovente sobre o alcoolismo.

"O filme fala muito sobre substâncias. Eu costumava beber em excesso, perdia a memória bebendo. Portanto, assistir a esse filme foi uma jornada extraordinária para que eu me perdoasse por isso. Porque eu me coloquei em situações em que não deveria ter me colocado e senti muita vergonha disso", disse ela.

Em seguida, a atriz revelou que não bebe há cinco anos e foi parabenizada por Zoë. "As substâncias eram um meio de deixar os personagens vulneráveis. Quando você se deixa ir, é mais fácil que as coisas entrem em uma espiral fora do controle. Quando nos permitimos estar neste tipo de situação, há muita vergonha quando chegamos do outro lado", afirmou Zoë.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Drew Barrymore Show (@thedrewbarrymoreshow)

Cozinha simples

A atriz Drew Barrymore é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, mas mostrou que leva uma vida simples e modesta em sua casa. Ela é conhecida desde a infância e é sucesso no cinema e na TV, mas ela revelou que prefere uma decoração sem luxos em sua casa ao mostrar como é a sua cozinha.

Em vídeos nas redes sociais, a artista apareceu na cozinha de sua casa e a decoração do espaço roubou a cena. Ela revelou que possui um fogão vintage de quatro bocas, a bancada é de madeira e os armários são simples. Além disso, a loira também deixou à mostra sua estante de temperos e o suporte para pendurar as facas acima do fogão.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à simplicidade da cozinha. “Eu jamais imaginaria sua cozinha assim, parece a cozinha de uma pessoa normal”, disse um fã. “Uma cozinha de verdade”, disse outro. “O seu fogão é tão humilde e limpinho”, afirmou mais um.