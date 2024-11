Discreto, Marco Pigossi exibe fotos raras ao lado do marido em Miami

O ator Marco Pigossi mostrou sua visita a exposição do filme 'High Tide', dirigido pelo marido, o cineasta italiano Marco Calvani

O ator Marco Pigossi usou as redes sociais na segunda-feira, 18, para compartilhar com o público alguns registros de sua visita a uma exposição sobre o filme 'High Tide' - protagonizado por ele -, em Miami, na Flórida, ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani, diretor do longa-metragem.

Discreto em sua vida pessoal, Pigossi dividiu fotos raras do casal durante o passeio especial. Esbanjando alegria, os dois aparecem bastante sorridentes ao lado de amigos, que também estavam no local da visitação.

Em um dos cliques divertidos, o ator aparece em frente ao pôster original do filme carregando o companheiro nos ombros. "Feliz fim de semana abertura de High Tide em Miami! Se estiver na área, não perca!", escreveu Marco Pigossi na legenda da publicação.

Juntos há três anos, os dois assumiram publicamente o romance em novembro de 2021, quando o artista brasileiro publicou a primeira foto do casal em sua conta no Instagram. Em agosto deste ano, Marco Pigossi e Marco Calvani oficializaram a união e se casaram em uma cerimônia privada na Toscana, na Itália.

O evento intimista contou somente com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Para a ocasião especial, os noivos escolheram ternos iguais em tom claro e optaram por não usarem sapatos.

Confira as fotos de Marco Pigossi com o marido:

Marco Pigossi revela história de amor com o marido

Discreto sobre sua vida pessoal, Marco Pigossi faz uma rara exceção ao abrir o coração e revelar a história de amor com seu marido, Marco Calvani. Quase um ano após subir ao altar com o diretor italiano pela primeira vez, o ator brasileiro contou que eles se apaixonaram nos bastidores de um filme de muito drama e romance, 'High Tide'.

Em entrevista à Variety, Pigossi abriu o coração ao falar sobre Calvani. Apesar de ser bastante reservado, o brasileiro não conseguiu esconder a paixão e se derreteu ao detalhar sua história de amor por trás das câmeras; confira detalhes!

