Discreto, Marco Pigossi faz rara exceção ao revelar história de amor com o marido

Discreto em relação à sua vida pessoal, Marco Pigossi faz uma rara exceção ao compartilhar como se apaixonou por seu marido, Marco Calvani

Discreto sobre sua vida pessoal, Marco Pigossi faz uma rara exceção ao abrir o coração e revelar a história de amor com seu marido, Marco Calvani. Quase um ano após subir ao altar com o diretor italiano pela primeira vez, o ator brasileiro contou que eles se apaixonaram nos bastidores de um filme de muito drama e romance, ‘High Tide’.

Em entrevista à Variety, Pigossi abriu o coração ao falar sobre Calvani. Apesar de ser bastante reservado, o brasileiro não conseguiu esconder a paixão e se derreteu ao detalhar sua história de amor por trás das câmeras: "Eu conto para todo mundo que tem uma história de amor [de verdade] por trás da história de amor [do filme]”, iniciou.

Marco lembrou que o diretor costumava pedir sua opinião para definir detalhes do filme, o que acabou aproximando os dois: “Nós fomos nos apaixonando conforme ele terminava o roteiro. Ele me perguntava coisas como: 'Qual é o seu poema favorito no Brasil? Qual seria uma cidade muito conservadora no interior do país?'", ele detalhou.

“Eu não sabia o que ele estava escrevendo, eu nem pensava no roteiro", disse o brasileiro, que foi se apaixonando conforme o roteiro do filme ganhava vida. Em pouco tempo, os dois Marcos já estavam envolvidos e decidiram morar juntos: “E aí começamos a morar juntos um mês depois, como um casal de lésbicas, e ele me entregou o roteiro”, lembrou.

“O poema que eu havia dito para ele estava bem no começo do texto. Eu comecei a chorar imediatamente, e ele me disse: 'Eu escrevi isso para você. Eu me apaixonei por você enquanto me apaixonava pelo personagem'. É uma loucura”, Marco Pigossi se derreteu ao revelar sua história de amor com o marido, Marco Calvani.

Como foi o casamento de Marco Pigossi?

Marco Pigossi se casou em uma cerimônia discreta no final de dezembro de 2023. Ele oficializou a união com o cineasta italiano Marco Calvani, com quem já estava junto há cerca de três anos. De acordo com o site Quem, eles teriam realizado a cerimônia no civil no apartamento do ator, localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

Atualmente, Pigossi mora nos Estados Unidos, mas teria voltado ao Brasil para visitar os amigos e familiares e aproveitou o reencontro para oficializar a união e subir ao altar. Meses depois, Pigossi e Calvani celebraram o amor com uma nova cerimônia de casamento intimista em Toscana, na Itália, no dia 31 de agosto de 2024.