Mel Lisboa confessa que não queria se divorciar de Felipe Rosseno: ‘Repentino’

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Lisboa revela que não queria se separar e detalha divórcio ‘repentino’ com Felipe Rosseno

Em junho do ano passado, Mel Lisboa anunciou sua separação após 15 anos de casamento com Felipe Rosseno. Agora, a atriz abriu o coração e confessou que não queria se divorciar do músico. Embora tenha enfrentado uma crise no relacionamento, ela relatou a separação como “repentina” e revelou que precisou de ajuda profissional para lidar com o término.

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel compartilhou suas reflexões durante uma entrevista ao podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, apresentado pela publicitária Tati Bernardi: "Me separar com certeza foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Foi uma dor avassaladora. Para mim, foi bem difícil”, a atriz iniciou o desabafo sobre seu divórcio.

“A minha separação foi um processo muito repentino e inesperado, não foi construída. Não queria separar, foi de repente e acabou", Mel revelou que enfrentou um período delicado em seu relacionamento um ano e meio antes da separação e, por isso, ficou surpresa com a decisão do marido de colocar um ponto final na relação.

Diante da reviravolta, Mel decidiu buscar ajuda profissional e consultou um psiquiatra, além de focar em seu trabalho na época do divórcio: "Tive que tomar remedinho, ir para psiquiatra. Fui trabalhar, porque uma coisa que não vai mexer é no meu trabalho. Estreei meu primeiro solo nessa situação. Ajuda porque você é obrigada a focar em outra coisa”, declarou.

Vale lembrar que Mel anunciou o fim com Felipe ao GShow: “Como disse Guimarães Rosa: ‘Felicidade se acha é em horinhas de descuido’. E estou vivendo um pouco isso atualmente. No meu processo de separação, teve momentos em que me vi num buraco e pensei: ‘Não vou sair daqui nunca. Ferrou’. Respirei e vi que a vida está acontecendo”, afirmou.

Mel e Felipe têm dois filhos: Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 11. Meses após o divórcio, a atriz iniciou um novo relacionamento com o fotógrafo André Hawk. Recentemente, os dois compartilharam cliques com olhares apaixonados no Instagram. Na legenda, a atriz escreveu: “Muita coisa”, acompanhada de um emoji de coração vermelho.

Mel Lisboa relembra susto no parto do filho:

Recentemente, Mel Lisboa compartilhou um relato angustiante sobre o parto de seu primeiro filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com o músico Felipe Roseno. A atriz relembrou as gestações de risco que enfrentou no passado e contou o grande susto que teve ao descobrir que seu primogênito nasceu 'aparentemente morto'.

Hoje com 15 anos e sem nenhuma sequela, Bernardo deu um grande susto em sua mãe ao chegar ao mundo: "As minhas duas gravidezes foram desejadas, mas a primeira foi um certo susto porque apesar de eu e o pai dos meus filhos estarmos muito apaixonados, nos conhecíamos havia pouco tempo” Mel contou à coluna Universa, do UOL.