Mel Lisboa relembra cenas desconfortáveis de 'Presença de Anita': 'Difícil'

Mel Lisboa respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou que se sentia desconfortável ao gravar algumas cenas de Presença de Anita

Em suas redes sociais, Mel Lisboa resolveu bater um papo com os fãs e respondeu algumas perguntas sobre Presença de Anita, minissérie estrelada por ela em 2001. Na produção, a atriz protagonizou algumas cenas ousadas e revelou que se sentia bastante desconfortável.

"Não consigo lembrar de uma cena específica mais difícil. Lembro que era tudo muito difícil, eram cenas às vezes longas, com muito texto, questões de emoção. E tinha a questão da nudez. Claro, é desconfortável você ter que fazer uma cena nua. Não é um lugar que eu que eu me sinto à vontade. Era tudo muito novo para mim", disse ela.

A famosa ainda afirmou que nunca havia cenas desse tipo. "Para mim, a nudez não era o mais importante, queria fazer bem essas cenas. Foi super complexo, porque e eu era muito inexperiente. Apesar de eu ter começado a fazer teatro com oito anos de idade, nunca tinha feito nada daquela proporção".

Mel também contou que sempre foi bastante autocrítica. "Sempre fui muito autocrítica, eu tenho consciência de quando eu não faço uma coisa bem. Eu olhei, 'paniquei' e comecei a chorar. Ele [Ricardo Waddington] falou: 'Estou te mostrando porque a gente vai regravar. De fato, não ficou bom'", contou.

Na trama escrita por Manoel Carlos, a jovem Anita, interpretada por Mel Lisboa, agitou a vida do casal Lúcia Helena (Helena Ranaldi) e Nando (José Mayer). O último trabalho de Mel na TV foi como a Regina de Cara e Coragem, novela exibida pela Rede Globo em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Lisboa (aka Honey Lisbon) (@mellisboa)

Momento traumático

Mel Lisboa participou do videocast Mil e Uma Tretas, no Youtube, e relembrou a sua primeira ida ao ginecologista. A atriz revelou que foi abusada pelo médico.

"Meu coração até bateu mais forte. Eu nunca falei isso publicamente, mas a minha mãe me levou no ginecologista quando eu tinha 12 anos e me deixou sozinha e à vontade. O que ele fez? Abusou de mim. Eu só fui entender isso 15 anos depois. Eu estava incomodada, mas era a minha primeira vez no ginecologista, achei que era normal”, disse ela.

Em seguida, a artista afirmou que pretende que a filha adolescente tenha uma experiência bem diferente. "Ela não está pronta ainda, mas quando estiver, ela vai na minha ginecologista, que é uma mulher, e mesmo assim eu estarei do lado dela. O mundo é hostil, você não vai conseguir proteger de tudo e isso é desesperador. Acho que existe uma redução de danos, e para mim, é a informação, a educação, a conversa. O adolescente e a criança vão te dar sinais".

Mel Lisboa é mãe de Bernardo, de 14 anos, e Clarice, de 12, frutos do seu antigo casamento com Felipe Roseno.