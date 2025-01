Dira Paes curte o dia na praia ao lado do marido e dos filhos

A atriz Dira Paes encantou os seguidores ao surgir aproveitando o dia na praia com o marido, Pablo Baião, e os dois filhos, Inácio e Martin

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 8, ao compartilhar cliques inéditos ao lado de sua família.

A artista aproveitou o dia ensolarado para ir à praia com o marido, Pablo Baião, e os dois filhos, Inácio, de 16 anos, e Martin, de nove, e não escondeu a felicidade por curtir momentos ao lado deles. "Família + praia = férias", escreveu a artista ao publicar as imagens no feed do Instagram.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Oh família linda!!", disse a atriz Paloma Bernardi. "Uau que família maravilhosa e linda. Que Deus abençoe todos vocês sempre", desejou uma seguidora. "Combinação perfeita", afirmou uma fã. "Ahh que lindos", falou mais uma.

Recentemente, Dira usou as redes sociais para recordar um passeio na natureza. A atriz recordou um banho de cachoeira em um dia ensolarado e ostentou sua beleza impecável. Para o momento de lazer, ela apareceu apenas com um biquíni preto e deixou à mostra sua boa forma, com direito a curvas deslumbrantes e a barriga reta.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes celebra 19 anos de casamento

A atriz Dira Paes encantou ao compartilhar algumas fotos de sua família. Ao lado do marido, Pablo Baião, com quem está há 19 anos, ela celebrou o que construíram juntos e surgiram com os dois filhos, Inácio, de 16 anos, e Martim, de 9.

"São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos e principalmente, à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. Amo-te e admiro quem somos", escreveu a atriz na legenda do álbum com os cliques especiais. Veja as fotos!

Leia também:Com cliques raros, Dira Paes encanta ao comemorar o aniversário do filho caçula