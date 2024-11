Dira Paes toma banho de cachoeira e surge com look mínimo em nova foto

Em dia de TBT nas redes sociais, Dira Paes relembra foto de banho de cachoeira e ostenta sua beleza impecável

A atriz Dira Paes aproveitou o clima de recordação nas redes sociais com o TBT na quinta-feira, 14, para relembra um passeio na natureza. A musa recordou um banho de cachoeira em um dia ensolarado e ostentou sua beleza impecável.

Na foto, ela apareceu apenas de biquíni preto e deixou à mostra sua boa forma, com direito a curvas deslumbrantes e a barriga reta.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a boa forma da atriz. “Minha sereia predileta”, disse um fã. “Linda e maravilhosa”, declarou outro. “Belíssima”, comentou mais um.

Recentemente, Dira Paes completou 19 anos de casamento com Pablo Baião. "São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos e principalmente, à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. Amo-te e admiro quem somos", escreveu a atriz na legenda do álbum com os cliques especiais.

Dira Paes divide cliques raros com o marido e os filhos na praia

Recentemente, Dira Paes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de seu marido e filhos. Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz apareceu aproveitando o dia ensolarado ao lado do amado, Pablo Baião, e dos dois filhos do casal, Inácio, de 16 anos, e Martin, de oito, em uma praia do Rio de Janeiro.

"Tomar um banho de mar para agradecer essa família, energizar e vibrar positivamente. Boa semana!", disse ela ao compartilhar os cliques em família. Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Família linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre vocês", escreveu outra. "Parabéns, lindos seus filhos", falou uma fã. "Felicidades, família linda", comentou mais uma. Confira as fotos!