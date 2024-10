Dira Paes celebra 19 anos de casamento e mostra os filhos: 'Família'

Celebrando quase duas décadas com o seu marido, Pablo Baião, Dira Paes posta fotos deles com os filhos e encanta; confira

A atriz Dira Paes encantou ao compartilhar nesta terça-feira, 29, algumas fotos de sua família. Ao lado do marido, Pablo Baião, com quem está há 19 anos, ela celebrou o que construíram juntos e surgiram com os dois filhos, Inácio, de 16 anos, e Martim, de 9.

Usando um vestido rosa, a famosa apareceu deslumbrante beijando o amado e em seguida com os herdeiros. A artista então celebrou a união que eles têm há quase duas décadas e os frutos que nasceram disso.

"São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos e principalmente, à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. Amo-te e admiro quem somos", escreveu a atriz na legenda do álbum com os cliques especiais.

Nos últimos dias, Dira Paes postou cliques raros com o filho caçula ao comemorar o aniversário de nove anos do garoto. "Ele usa cuecas de cetim lá em cima, igual o meu pai rsrs, ele é a alegria, a pulsação e a força que faz com que a gente acredite que o mundo pode ser melhor", contou ela sobre o herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes relembra últimos momentos com a mãe

A atriz Dira Paes enfrentou uma perda difícil na família no início deste ano, a partida de sua mãe, Flor Paes, que faleceu aos 90 anos em fevereiro durante uma internação em um hospital. Recentemente, a artista resgatou alguns registros de um dos últimos momentos com a mãe, uma viagem muito especial para sua terra natal.

Natural de Abaetetuba, no Pará, a intérprete de ‘Filó’ no remake da novela da Globo ‘Pantanal’, abriu um álbum de cliques especiais ao lado de Dona Flor e se derreteu ao falar sobre a viagem: “Ontem foi aniversário de Abaetetuba e trago essa lembrança tão especial, minha última ida à cidade com minha mãe”, iniciou. Veja mais aqui!

Leia também:Saiba quanto custou look brilhoso de Dira Paes para entrevista com Fátima Bernandes