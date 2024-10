Diagnóstico de Wanessa, aparição de Schumacher e mais; confira os destaques da semana

Confira os principais destaques da semana do mundo doa famosos

A semana foi marcada por acontecimentos tristes e polêmicos no mundo dos famosos. Cid Moreira morreu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Bia Miranda (20) descobriu que está grávida de Gato Preto (31) após terminar o namoro com o influenciador digital. Wanessa Camargo (41) revelou um diagnóstico preocupante. E Michael Schumacher (55) teria feito sua primeira aparição pública após 11 anos do acidente que quase tirou sua vida.

Primeiro âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira morreu após complicações de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, com quadro de insuficiência renal crônica desde o último dia 4 de setembro. A internação do artista foi mantida na mais possível discrição.

Casado com Fátima Sampaio Moreira, Cid fazia diálise peritoneal em casa para tratar o problema de saúde há três anos, segundo informou o médico Nélio Gomes Junior, que cuidou do locutor em seu último mês de vida.

O namoro relâmpago de Bia Miranda e Gato Preto resultou em uma gravidez indesejada. A ex-A Fazenda descobriu que espera um novo bebê apenas três meses após dar à luz o primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o DJ Rafael Buarque.

A criadora de conteúdo tem travado uma briga com Samuel Sant'Anna, como é conhecido Gato, e trocado farpas com o outro ex, Buarque. Recentemente, ela foi acusada por Sant'Anna de interromper a gestação que está em seu início. No entanto, a famosa negou em entrevista à Quem. "Tô grávida ainda", disse.

Wanessa Camargo foi diagnosticada com síndrome do pânico há cerca de 20 anos. Ela, no entanto, só tornou pública a informação nesta semana, meses após participar do BBB 24 e refletir sobre a importância de falar sobre o tema abertamente.

A cantora revelou que tinha medo da reação dos fãs e do público em geral sobre a sua saúde mental. A primeira crise da artista ocorreu em 2004, mas foi após uma nova recaída que ela conseguiu entender que poderia ajudar outras pessoas tornando público o problema de saúde.

No último final de semana, Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição 11 anos após o trágico acidente de esqui em Méribel, na França. O ex-piloto, segundo informou o jornal alemão Bild, esteve no casamento de sua filha, Gina-Maria Schumacher, que aconteceu em Maiorca, na Espanha, em uma cerimônia restrita e luxuosa. A informação voltou todas as atenções da Europa e do mundo. No entanto, não existe nenhum registro do automobilista no evento.