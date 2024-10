O que aconteceu com Michael Schumacher? Entenda primeira aparição do piloto

Michael Schumacher sofreu grave acidente em 2013; saiba como está o ex-piloto atualmente

Michael Schumacher (55) teria feito sua primeira aparição 11 anos após o trágico acidente de esqui em Méribel, na França. Até então recluso para cuidados com a saúde, segundo informou o jornal alemão Bild, o ex-piloto marcou presença no casamento de sua filha, Gina-Maria Schumacher. No último final de semana, a herdeira se casou com Iain Bethke, em Maiorca, na Espanha, em uma cerimônia restrita e luxuosa.

Apesar de não existir nenhum registro do automobilista na festa, fontes da publicação dão como certo que ele esteve presente no momento especial da filha. Desde a veiculação da notícia na Europa, o mundo tem voltado atenções sobre o estado de saúde da personalidade.

O mundo da F1 foi abalado pelo o acidente de Michael em dezembro de 2013. Devido ao estado crítico, foram investidos quantias milionárias no tratamento do ex-piloto. Isso porque ele estava em uma área não autorizada numa estação de esqui quando caiu e bateu a cabeça numa pedra. Segundo informações na época, houve perda total de memória.

O alemão ficou em coma por um período de três meses e foi retirado do estado em junho de 2014. Segundo informações da BBC, a família optou pela transferência do hospital de Grenoble, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça.

Somente em outubro do mesmo ano ele foi levado para sua casa, que fica na comuna de Gland, também na Suíça. O tratamento tem sido mantido na maior discrição possível, o que permitiu a imprensa acesso a poucas informações.

Relatos de Felix Dahm, então advogado de Schumacher, davam conta de que ele teria perdido os movimentos das pernas. Apesar da informação partir de uma pessoa próxima ao ciclo familiar, nada foi confirmado até hoje.

O que se sabe é que o ex-piloto teve idas discretas a hospitais renomados para diferentes fases do tratamento. Um hospital de Paris, na França, que teria recebido o automobilista para tratamento específico cardiovascular, divulgou que ele estava consciente.

As informações recentes da imprensa internacional revelam que a família está investindo em um tratamento alternativo, que tem por objetivo resgatar a memória do paciente o levando a lugares que marcaram a sua vida de forma positiva, como por exemplo, o ambiente de F1.