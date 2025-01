Detalhe inusitado em surpresa de Davi Brito para a namorada chama a atenção na web

O ex-BBB Davi Brito compartilhou a surpresa romântica que preparou para a namorada, Adriana Paula. Um detalhe, porém, chamou a atenção dos internautas

Davi Brito está apaixonado! O campeão do BBB 24, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para compartilhar uma surpresa romântica que fez para a nova namorada, a dentista Adriana Paula. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos internautas: os bombons de uma marca popular que o ex-brother escolheu para a amada.

Na publicação no feed do Instagram, ele mostrou que apareceu de surpresa no local de trabalho da amada e a presenteou com um buquê de flores e uma caixa de chocolate. Ele também deu dois chaveiros de ursinho para a moça. "Uma atitude vale muito mais do que mil palavras", escreveu ele ao compartilhar as fotos.

Nos comentários, os internautas logo repararam na marca dos bombons. "Antes um bombom garoto com verdades, do que um presente caro sem amor", opinou uma. "Só consegui prestar atenção na caixa da garoto", comentou outra. "Meu Deus, o cara se diz milionário e compra uma caixa de bombom da garoto?", questionou mais uma.

Já outros elogiaram a atitude do ex-BBB."Que lindo!!!! Vou mandar pro meu marido pra ele aprender com você!", brincou uma. "Parabéns, Davi! Deus abençoe sempre sua vida e a sua namorada", desejou outra seguidora. "Ela tá muito apaixonada também", observou mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Quem é a namorada de Davi Brito? Ex-BBB assumiu novo romance com dentista

Cirurgiã-dentista, a moça é residente em Harmonização Orofacial. Com mais de 90 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Adriana Paula costuma dividir com o público registros de seu dia a dia.

No último domingo, 19, a profissional da área da saúde compartilhou algumas fotos do passeio romântico que realizou ao lado de Davi Brito na Chapada Diamantina, na Bahia. "O melhor presente que você pode dar a si mesmo é uma vida que você ama, ao lado de quem você escolheu amar", declarou ela na legenda.

