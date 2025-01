Jonas Torres presta homenagem ao irmão, Caio Junqueira, falecido há seis anos

O ator Jonas Torres realizou uma homenagem ao irmão, Caio Junqueira, ao lembrar a data da morte precoce do familiar, falecido em 2019

O ator Jonas Torres usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para compartilhar uma homenagem emocionante ao irmão, o também ator Caio Junqueira, falecido em 2019, aos 42 anos, após um grave acidente de carro no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jonas publicou uma foto do familiar e recordou a data da partida precoce de Caio. "Hoje faz seis anos que meu irmão foi jantar com os deuses. Tenho certeza que sua risada é a mais alta na mesa! Te amo, irmão. Hoje e sempre!", escreveu o artista na legenda.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores de Caio Junqueira deixaram mensagens carinhosas, ressaltando a grande falta que o ator faz. "Lembro sempre do Caio, com muito carinho", declarou a atriz Leticia Sabatella.

"Saudades do Caio! Pessoa querida demais!", disse uma internauta. "Ele faz falta. Com certeza era um ser humano maravilhoso. Que Deus esteja dando muita paz pra ele", falou outra. "Que partida precoce e que falta faz este talentoso artista. Saudades sempre", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonas Torres (@jonastorresreal)

O que aconteceu com Caio Junqueira?

No dia 16 de janeiro de 2019, o ator Caio Junqueira perdeu o controle do carro e acabou batendo o veículo violentamente contra uma árvore. O artista foi levado ao Hospital Miguel Couto, localizado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Caio, que sofreu um trauma grave no tórax e perdeu muito sangue, realizou algumas cirurgias, mas não resistiu e faleceu no dia 23 de janeiro. O ator esteve em grandes novelas da TV Globo como 'Barriga de Aluguel' (1990), 'A Viagem' (1994), 'Um Anjo Caiu do Céu' (2001), além de participar de duas temporadas de 'Malhação'.

Na Record TV, Caio Junqueira atuou em 'Ribeirão do Tempo' (2010) e 'José do Egito' (2013). Seu último trabalho foi na primeira temporada da série 'O Mecanismo', da Netflix. O artista era filho do também ator Fábio Junqueira (1956-2008).

Leia também: Cristiano Araújo completaria 39 anos hoje; cantor iniciou carreira aos nove anos