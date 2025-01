Pedro Novaes comenta semelhança com o pai, Marcello Novaes

Filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller, o ator Pedro Novaes revelou o conselho que recebeu do pai ao iniciar carreira artística

Filho dos atores Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes decidiu seguir os passos dos pais e também se tornou artista. Atualmente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo, o jovem de 28 anos tem se destacado nas telinhas.

Pedro também tem sido bastante comparado fisicamente com o pai em sua juventude. Recentemente, uma montagem com uma foto antiga de Marcello Novaes atuando e um registro atual do filho na novela das seis viralizou nas redes sociais e impressionou os internautas com a grande semelhança entre os dois.

A comparação, no entanto, não é um incômodo para o jovem. Em entrevista ao site 'Extra', Pedro contou que também se acha parecido com o pai, apesar das diferenças.

"Me acho parecido com meu pai, sim. Atualmente, mais ainda. Para mim, não é nenhum problema. Continuo sendo eu e sou diferente dele em várias questões. Sou de outra geração, né? Meu pai tem mais o pé no chão e é metódico. Sou mais livre e deixo a vida me levar. Mas aprendemos um com o outro", declarou o ator.

"Ele me passou muita coisa sobre caráter, humildade, respeito e firmeza mental. E me deixou muito livre para escolher que profissão seguir, só queria que eu me dedicasse ao que fosse fazer", completou Pedro Novaes.

Em seguida, o jovem artista, que ganhou seu primeiro papel fixo nas telinhas em 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019), revelou que recebeu um conselho importante do pai ao iniciar a carreira na teledramaturgia. "Ele disse: ‘Decora o texto e chega na hora. Respeito e humildade. O resto você vai aprender'", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Novaes (@marcellonovaesreal)

Pedro Novaes diz sempre contar com o apoio dos pais

Pedro Novaes vive um triângulo amoroso com Maisa e Duda Santos em Garota do Momento, novela das seis da Globo. Para o novo trabalho, o ator contou com o apoio incondicional dos pais famosos, Letícia Spiller e Marcello Novaes, que também são atores.

"Meus pais estão felizes, me incentivaram a fazer o que eu quisesse fazer, e nesse trabalho eu tenho me dedicado 100%. Só sei fazer as coisas dando o sangue, e isso é influência deles, tem muita dedicação, muito estudo. Eles sempre me deixaram livre, disseram para eu fazer com o coração. Meu plano sempre foi a arte, é uma certeza que sempre tive", disse ele, durante festa de lançamento da novela na qual CARAS Brasil esteve presente; confira mais detalhes!

Leia também: Marcello Novaes posa com os filhos e internautas elogiam. Veja!